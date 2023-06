I notebook gaming targati Razer non sono mai arrivati in Italia, ma hanno ottenuto un discreto successo all’estero. Oggi la società americana ha annunciato il nuovo Razer Blade 14, equipaggiato con grafica NVIDIA RTX 4060 o RTX 4070 e con processore AMD Ryzen 7040HS, soluzione mobile dedicata ai laptop ad alte prestazioni.

Razer Blade 14 ricalca le linee degli altri modelli della gamma, ricordando molto da vicino il precedente 14″, equipaggiato con Ryzen 9 6900HX. Lo chassis misura solo 310,7 x 228 mm, lo spessore è di 17,99mm e il peso di 1,8kg; è completamente in alluminio con finitura anodizzata e uno speciale rivestimento che non fa rimanere le ditate, un vero incubo su certi laptop.

La dotazione porte è abbastanza completa, con due USB4 Type-C, una HDMI 2.1, una USB 3.2 Gen 2 type-A e un jack da 3,5mm. Lo schermo ha un rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione QHD+ 2560×1600 pixel, frequenza d’aggiornamento di 240Hz, tempo di risposta di 3ms e una luminosità di picco di 500 nit.

Il tutto è abbinato un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB, 16GB o 32GB di RAM DDR5-5600 che possono essere espansi fino a 64GB, a una scheda grafica RTX 4060 o RTX 4070 (in entrambi i casi da 140 watt) e a un processore AMD Ryzen 9 7940HS.

Basato sulla nuova architettura Zen 4 a 5nm, il Ryzen 9 7940HS offre 8 core e 16 thread, una frequenza massima di 5,2GHz, 24MB di cache e un TDP dai 35 ai 54 watt, oltre alla grafica integrata Radeon 700M basata su RDNA 3, che può tornare utile in molti casi nonostante la presenza di una GPU dedicata.

Stando ai dati condivisi da AMD, il nuovo Ryzen 9 7940HS è più prestante del Core i9-13900H anche quando inserito in un laptop più sottile e che, di conseguenza, ha meno capacità di raffreddamento. Anche nel gaming, prendendo due laptop con le CPU appena citate e una RTX 4070, in Full HD il chip AMD garantisce framerate migliori.

La vera novità di questi chip è però l’architettura XDNA dedicata all’intelligenza artificiale e sfruttata da AMD Ryzen AI. Rispetto a un approccio tradizionale, XDNA AI Engine è “intelligente” e più efficace di un’architettura basata su cache, come quella di un classico processore multi core. L’uso di questa architettura permette di avere sia più prestazioni che maggior efficienza, apportando diversi benefici anche all’uso quotidiano del computer: l’IA infatti è già integrata in Windows, ad esempio nelle impostazioni della webcam. Elementi come l’inquadratura automatica, il contatto visivo e la sfocatura ritratto sono basate sull’intelligenza artificiale e hanno bisogno di un engine dedicato come AMD Ryzen AI per poter essere applicati, mentre non sono disponibili su sistemi che non ne possiedono uno.

Per poter raffreddare a dovere i componenti, Razer Blade 14 è equipaggiato con due ventole e un’ampia camera di vapore, che copre il 59% dell’area. Il laptop potrà essere preordinato da oggi, 14 giugno, a un prezzo di partenza di 2400 dollari, mentre la versione top di gamma con Ryzen 9 7940HS, RTX 4070, 32GB di RAM e colorazione Mercury costerà 2800 dollari. Non sappiamo se arriverà anche in Italia, ma viste le caratteristiche, lo speriamo.