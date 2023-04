ChatGPT ha introdotto una novità che piacerà agli amanti della privacy … e forse al Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), autorità italiana nota anche come garante privacy, che di recente ha fatto notizia per aver chiesto a OpenAI di rispettare alcune norme. Richiesta che ha successivamente portato al blocco di ChatGPT in Italia, e successivamente a qualche critica da parte di altri paesi.

Vedi anche: come usare ChatGPT dall’Italia

Ebbene, ora ChatGPT permette di nascondere la cronologia delle conversazioni, il che ci mette al riparo da occhi indiscreti ma non si tratta di solo quello. Attivando questa nuova opzione, infatti, la stessa OpenAI non memorizza più le azioni che facciamo. E inoltre i nostri input non saranno più usati per addestrare l’algoritmo.

Una bella novità, che potrebbe facilitare il rientro di ChatGPT in Italia, ma anche aiutare OpenAI a evitare ulteriori problemi in altri paesi dell’Unione. Anche perché il Garante italiano si è mantenuto entro i margini delle norme europee, quindi anche le autorità degli altri Stati potrebbero fare la stessa cosa – sicuramente ci stanno pensando.

Mancherebbe ancora un sistema che verifichi l’età dell’utente, e che eventualmente impedisca l’accesso ai minori di una certa età. Sappiamo benissimo che questi sistemi sono per lo più una questione di facciata, visto che uno ha l’età che dichiara di avere, ma mantenere le apparenze e rispettare le formalità può essere una scelta sensata.

Tornando alla nuova funzione di ChatGPT, chi decide di disattivare la cronologia potrà contare sulla cancellazione dei dati “entro 30 giorni”. La società, in ogni caso, continuerà a monitorare i contenuti delle chat per evitare abusi e illeciti. Le conversazioni cancellate non si potranno recuperare.