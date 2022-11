Circa due mesi fa, EVGA, uno dei maggiori produttori di schede grafiche basate sulle GPU NVIDIA, ha annunciato improvvisamente che avrebbe lasciato il mercato. Tuttavia, a quanto pare l’azienda stava già lavorando alla nuova gamma di prodotti equipaggiati con i chip realizzati con l’architettura Ada Lovelace, vale a dire le GeForce RTX serie 40.

Recentemente, il noto youtuber JayzTwoCents ha pubblicato un interessante video nel quale mostra un prototipo di una RTX 4090 personalizzata da EVGA, il che testimonia quanto la decisione di abbandonare NVIDIA sia stata piuttosto repentina. Il dispositivo non presenta la dicitura RTX 4090, ma sfoggia una più generica scritta “Next Gen Graphics” a causa dei problemi di licenza che si sarebbero verificati se la scheda fosse stata mostrata in pubblico.

Dal punto di vista del design, la scheda avrebbe dovuto far parte della gamma “FTW3“, quindi si sarebbe trattato di un modello di punta, con un generoso dissipatore dotato di tre grosse ventole nella parte anteriore e una colorazione nero-argento opaco. Rispetto alle precedenti RTX 3090 e RTX 3090 Ti, questo prototipo di RTX 4090 ha un form factor decisamente più grande, così come ventole di diametro maggiore. La rigidità strutturale del prodotto viene aumentata dal backplate posteriore in metallo, aspetto indubbiamente importante visto che si tratta di una scheda che occupa circa quattro slot PCI, quindi particolarmente impegnativa da sorreggere.

Photo Credit: JayzTwoCents/YouTube

Un particolare piuttosto interessante è la posizione del connettore di alimentazione a 16 pin, spostato sul retro del dispositivo. Questa scelta consente di mantenere più ordine all’interno del case, giovando anche all’aspetto estetico complessivo in quanto il cavo passa dalla parte posteriore, diventando poco visibile.

Nonostante si tratti solo di un prototipo, la scheda è perfettamente funzionante, tanto che JayTwoCents ha avuto modo di testarla in Unigine Heaven, nonostante il BIOS risulti ancora incompleto e non consenta di sfruttarla appieno, soprattutto per quanto riguarda l’overclock della CPU. Tuttavia, Jay è riuscito almeno a overcloccare le memorie GDDR6X, aumentandone la frequenza di ben 1.900MHz.

Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di vedere il filmato completo, che vi abbiamo riportato in calce a questa notizia.