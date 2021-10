Ecco i bug di Windows 11 che Microsoft vuole risolvere per primi

Windows 11 è uscito ufficialmente e, inevitabilmente, gli utenti che lo stanno testando hanno segnalato una serie di bug. Questi problemi impediscono di aggiornare o utilizzare correttamente il nuovo sistema operativo e, secondo BleepingComputer, Microsoft sarebbe già al lavoro per risolverli definitivamente. Come per ogni grande aggiornamento di un sistema operativo, è inevitabile che ci siano delle incompatibilità, dei crash o anche altre instabilità.

Per evitare che gli utenti debbano risolvere autonomamente questi problemi, pare che Microsoft desideri introdurre ulteriori notifiche e blocchi all’installazione sui dispositivi con incompatibilità note. Ecco una breve lista dei principali problemi noti di Windows 11.

Il menù Start e la taskbar restano quelle di Windows 10 : un problema segnalato nelle prime ore del rollout dell’aggiornamento, di cui vi abbiamo parlato qui;

: un problema segnalato nelle prime ore del rollout dell’aggiornamento, di cui vi abbiamo parlato qui; Il menù Start non si apre oppure si blocca all’apertura;

oppure si blocca all’apertura; I problemi di performance con CPU AMD , una questione grave e che vi suggeriamo di non sottovalutare se valutate l’aggiornamento. Microsoft e AMD hanno riferito di star collaborando per risolvere questi problemi entro la fine di ottobre;

, una questione grave e che vi suggeriamo di non sottovalutare se valutate l’aggiornamento. Microsoft e AMD hanno riferito di star collaborando per risolvere questi problemi entro la fine di ottobre; L’ errore “Questo PC non supporta Windows 11” , un problema legato sia alla questione dei requisiti di installazione che a bug vari. Abbiamo dedicato una guida a come installare Windows 11 su PC non ufficialmente supportati e la stessa Microsoft ha successivamente presentato una guida ufficiale in merito;

, un problema legato sia alla questione dei requisiti di installazione che a bug vari. Abbiamo dedicato una guida a come installare Windows 11 su PC non ufficialmente supportati e la stessa Microsoft ha successivamente presentato una guida ufficiale in merito; L’ eccessivo consumo di RAM dell’explorer di Windows 11 , segnalato dagli utenti su Reddit;

, segnalato dagli utenti su Reddit; Problemi di compatibilità – anche con perdita di dati – con alcuni programmi, tra cui Oracle VirtualBox, Intel Killer, Dell SmartBytes e il browser Cốc Cốc, di cui vi abbiamo parlato qui;

È probabile che la maggioranza di queste problematiche venga risolta già nei prossimi mesi, ma nel frattempo vi invitiamo a tenerne conto se valutate di aggiornare il vostro PC a Windows 11.