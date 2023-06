MSI è un brand che offre una grande varietà di prodotti che, com’è naturale che sia, sono dedicati a diverse tipologie di pubblico: ci sono quelli per i videogiocatori, quelli per i creatori di contenuti e quelli per le aziende, con un’impronta molto più business.

A differenziare i prodotti ci pensano solitamente i nomi dei device, o delle famiglie di dispositivi; tuttavia, non è sempre facile capire “cosa” è pensato per “chi”, motivo per cui MSI ha deciso di creare loghi dedicati per ogni segmento.

Come vedete dall’immagine, ci sarà un logo “corporate”, ossia che rappresenterà l’azienda nella sua interezza; dopodiché avremo loghi diversi per i prodotti gaming, business e creator.

La linea gaming sarà identificata dalla scudetto rosso con il drago bianco e la scritta MSI sotto; quella business sarà indicata unicamente con la scritta MSI con un font diverso da quello usato nel logo corporate; infine, la gamma creator userà un logo dov’è presenta unicamente lo scudetto bianco, con il drago in nero.

La scelta dell’azienda taiwanese è interessante, perché permette agli utenti di capire a colpo d’occhio quale prodotto hanno di fronte, senza dover per forza cercarne il nome (che potrebbe non essere sempre esplicativo). I loghi, si legge nel comunicato stampa ufficiale, sono stati con l’obiettivo di rispecchiare al meglio l’identità e la mission dell’azienda.