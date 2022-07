In attesa che le CPU Ryzen 7000 di AMD vengano lanciate nel periodo autunnale dell’anno, i produttori di schede madri si preparano a rinnovare la gamma con nuovi modelli. A fine maggio ASUS ha svelato la sua ROG Crosshair X670E, dotata di un design dual chipset, di recente invece delle nuove informazioni provenienti da Videocardz svelano un elenco di nuove schede con chipset AMD serie 600 prodotte da ASRock. Fra queste figurano almeno 5 modelli dotati del chipset B650E, la versione più completa con supporto al PCI-E Gen 5.

Nell’elenco trapelato compaiono anche i modelli dotati di chipset X670E, che però sono già stati ufficialmente svelati dall’azienda. ASRock non aveva tuttavia ancora confermato la formazione di schede madri con controller B650, queste informazioni ci danno quindi qualche idea di come sarà composta l’offerta dell’azienda taiwanese. I modelli in arrivo sono abbastanza numerosi e includono anche schede madri con form factor Mini-ITX e MicroATX, oltre che un modello realizzato per NZXT, chiamato N7-B65XT.

Più nel dettaglio, i modelli ASRock con chipset X670E saranno Taichi, Taichi Carrara, Steel Legend, Phantom Gaming Lightning e Pro RS. Per quanto riguarda invece il chip B650E avremo Steel Legend, ITX, Pro RS, LiveMixer, PG Lightning, Steel Legend e tutta la gamma Phantom Gaming (ITX/AX, Velocità e Riptide, sia in formato ATX che MicroATX).

Come per l’X670E già ufficialmente svelato, il controller AMD B650E avrà un prezzo maggiore per via della presenza del PCI-E Gen 5, le schede madri che equipaggeranno questo chipset avranno inoltre un PCB di qualità superiore al fine di rispettare la conformità dell’ultima versione dello standard PCI-E, garantendo una migliore trasmissione dei dati. Oltre a ciò, sarà ovviamente anche presente il supporto alle recenti memorie RAM DDR5, da subito adottate con le CPU Alder Lake di Intel.

Sia X670 che B650 dovrebbero supportare l’overclock per quanto riguarda CPU e memoria. Ricordiamo che la nuova piattaforma AMD potrà beneficiare di una nuova tecnologia di overclock, alternativa a XMP di Intel, che facendo dei brevi test di stabilità automatici sarà in grado di generare dei profili specifici per ogni configurazione, semplificando il processo per chiunque. Non è tuttavia chiaro se le versioni “Extreme” dei chipset offriranno un overclock più spinto. La casa di Sunnyvale deve ancora svelare i dettagli completi della serie 600 nelle prossime settimane.

Le schede madri con controller B650 dovrebbero ad ogni modo essere lanciate dopo la serie X670. Quest’ultima dovrebbe essere da subito disponibile insieme ai Ryzen 7000, mentre le schede madri B650 saranno lanciate successivamente.