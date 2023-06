In occasione del Computex 2023 l’azienda Streacom, fondata in Olanda nel 2010, ha presentato quattro nuovi prodotti e tra questi c’è un interessante case per PC da gaming chiamato SG10 e progettato per raffreddare fino a 600W in maniera totalmente passiva, senza bisogno di utilizzare delle ventole.

Streacom SG10 era atteso da parecchio tempo, con i primi tentativi di progetti nati (e morti) su Kickstarter già nel 2020: oggi il progetto è stato completato e Streacom prevede di iniziare la produzione del SG10 entro la fine dell’anno.

Come anticipato, la caratteristica principale del SG10 è la capacità di raffreddare passivamente fino a 600W di potenza, suddivisi in 250W per la CPU e 350W per la CPU: il sistema si basa su un impianto a liquido sigillato e privo di pompa, il liquido circola attraverso dei tubi in rame che si occupano di spostare il calore dai chip alla parte alta del case, dove troviamo un corposo heatsink doppio, con un lato dedicato alla CPU e l’altro alla GPU e tubi separati, così da non mischiare i due liquidi di raffreddamento che avranno sicuramente temperature diverse.

All’interno del case possiamo notare un sistema di montaggio molto particolare: scheda madre e scheda video sono montate in diagonale in sensi opposti, come a formare una X. Ma non è tutto, perché per installare la scheda grafica è necessario rimuovere il dissipatore originale e installare quello fornito da Streacom, che va a coprire GPU e VRM. Streacom ha già confermato che molto presto rilascerà una lista di schede video compatibili con il suo sistema.

In occasione del Computex, Streacom ha mostrato l’SG10 con al suo interno un processore Intel Core i9 13900k e una RTX 4080; quest’ultima è proprio al limite di quello che si può installare nel SG10 con una potenza di circa 320W. Tutto il sistema tocca i 660W ed è stato raffreddato senza problemi durante lo show di Taiwan.