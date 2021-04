Ecco il clonatore di chiavette USB più piccolo e pratico di sempre

Se per qualsiasi motivo avete mai avuto la necessità di realizzare numerose copie di un drive USB, magari da distribuire ad un evento aziendale, ad una fiera o ai vostri clienti più affezionati, sapete che portare a termine l’operazione a mano da un PC può essere abbastanza lungo e tedioso. Questo progetto DIY realizzato con un Raspberry Pi rende tale tipo di attività quasi un piacere!

Il progetto è stato realizzato dal maker Shaun Jay, il quale ha realizzato un clonatore di drive USB utilizzando come base di partenza un Raspberry Pi Zero. Questo dispositivo tascabile permette all’utente di visualizzare, rimuovere e copiare facilmente il contenuto di una flash drive USB su un altra unità utilizzando un’interfaccia personalizzata.

Assieme al Raspberry è stato utilizzato un OLED Bonnet Adafruit 128 x 64 pixel e un hub USB Zero4U. Insieme, questi forniscono un’interfaccia visiva e un sacco di porte USB per le esigenze del progetto. Un joystick e due pulsanti sono utilizzati per navigare tra le opzioni e confermare la selezione.

Il software che gestisce la copia dei file per questo dispositivo è basato sul codice open source di un progetto chiamato USB Copier, creato da Luke Hutchinson. Il codice di Hutchinson si basa su Rsync e può essere trovato su Github da chiunque fosse interessato.

Il clonatore di USB non è perfetto, ha ammesso Jay, non supporta la copia settore per settore di cui avrete bisogno per copiare i dischi di avvio. Per i file in generale, però, è abbastanza utile e comodo.

Nel caso voleste dare uno sguardo approfondito a com’è possibile realizzare questo progetto dalla A alla Z, potete visitare il post blog ufficiale sul sito web di Shaun Jay.