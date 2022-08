MSI ha da poco presentato il primo alimentatore realizzato secondo lo standard ATX 3.0 di Intel, pensato per fornire la giusta quantità di energia all’hardware di prossima generazione, come la nuova gamma di GPU GeForce RTX 4000 di Nvidia e le Radeon RX 7000 di AMD. ATX 3.0 è stato presentato ufficialmente dalla casa di Santa Clara a marzo di quest’anno: il nuovo aggiornamento consente di fornire la giusta stabilità durante i picchi di potenza, oltre a fornire un aumento dell’efficienza in idle e altre novità, come un nuovo connettore.

MEG Ai1300P PCIE5, questo il nome del modello, è un’imponente unità da ben 1300W dotata di linee da 600W per le schede video PCIe 5.0 equipaggiate con il nuovo connettore 12VHPWR (12+4 pin). Ai1300P di MSI mantiene comunque la retrocompatibilità con le schede video PCIe 4.0, a patto che queste ultime siano dotate di linee di alimentazione compatibili. Oltre al connettore 12VHPWR, sono anche presenti ben 6 uscite per l’alimentazione di schede PCIe meno recenti, due connettori da 8 pin per la CPU e quattro linee per le unità di archiviazione SATA.

Fonte: MSI

Per via delle potenze notevolmente più elevate rispetto agli alimentatori ATX 2.0, i connettori di MEG Ai1300P PCIE5 sono realizzati con terminali in lega di rame allo scopo di garantire una maggior sicurezza durante l’utilizzo nel tempo. Nelle prove, il nuovo alimentatore di MSI si è dimostrato in grado assicurare il corretto funzionamento anche durante escursioni di potenza particolarmente alte, che nelle future GPU potrebbero raggiungere i 1800W. Ai1300P è riuscito a erogare fino a 2600W al 200% della potenza, soddisfacendo tutti i requisiti dello standard anche sino al 180%. È possibile trovare i dettagli completi nell’annuncio pubblicato dall’azienda, così da dare uno sguardo più approfondito a questa PSU.

A ogni modo, MSI non ha specificato quando il prodotto sarà disponibile. Tuttavia, considerando i pochi mesi che ci separano dall’uscita delle nuove schede video, è quasi certo che potremo vederlo presto sugli scaffali dei negozi.