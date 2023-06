In occasione del Computex 2023 di Taiwan, ASUS ha svelato un nuovo monitor curvo da gaming basato su un pannello QD-OLED: stiamo parlando del nuovo ROG Swift OLED PG49WCD.

Questo nuovo monitor da gaming si basa su un pannello ultrawide da 49 pollici di diagonale con una risoluzione massima di 5120×1440 e una curvatura 1800R: il pannello mostra colori a 10-bit ed è in grado di riprodurre fedelmente la gamma di colori DCI-P3 e pertanto rientra negli standard richiesti per la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400.

Tra le feature di spicco che rendono il nuovo ROG Swift un monitor da gaming di altissimo livello troviamo un tempo di risposta di 0.03ms, una velocità di aggiornamento di 144Hz e una luminosità di 1000 nit così da garantire la miglior visibilità in qualunque momento.

Dietro al pannello del ROG Swift QD-OLED PG49WCD troviamo connessioni DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB di tipo C da 90W e altro ancora, così da poter collegare al monitor tutto quello di cui si ha bisogno.

Ma le particolarità di questo monitor non sono finite qui, perché è stato necessario pensare a un sistema di raffreddamento adatto a un pannello così ampio.

“Per assicurare una lunga durata le monitor, per minimizzare il rischio di burn-in e per permettere a questo nuovo ROG Swift di lavorare sempre al meglio, abbiamo dovuto integrare un sistema di raffreddamento. Nei monitor OLED gli elementi che generano calore sono sostanzialmente 2, uno di questi è la scheda madre che gestisce tutti i segnali video, in questo caso abbiamo applicato un heastink di generose dimensioni così da non aver bisogno di installare una ventola. Il secondo elemento che scalda è il pannello OLED in sé: in questo caso per dissipare in modo efficiente e silenzioso abbiamo installato un sottile strato di grafene sul retro dell’interno pannello. E’ un nanomateriale molto sottile ma molto resistente, con un’ottima conduttività termica.” ha dichiarato ASUS.