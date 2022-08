I processori Ryzen serie 5000, basati sull’architettura Zen 3, sono disponibili per il mercato desktop ormai da tempo, tanto che manca pochissimo al debutto dei Ryzen serie 7000. Tuttavia, fino ad ora non si è ancora parlato delle controparti embedded. La situazione è cambiata grazie al fornitore internazionale di soluzioni IT Advantech, che ha anticipato la stessa AMD pubblicando la line up completa delle CPU Ryzen 5000 Embedded, che presentano la lettera “E” finale. Di seguito trovate l’elenco completo:

Processore Core/Thread Base Clock (GHz) L3 Cache (MB) TDP (W) Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 64 105 Ryzen 9 5950E 12/24 3,4 64 105 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 64 105 Ryzen 9 5900E 10/20 3,7 64 105 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 32 105 Ryzen 7 5800E 8/16 3,7 32 100 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 32 65 Ryzen 5 5600E 6/12 3,6 32 65

Come potete vedere, sono presenti alcune differenze rispetto alla serie Ryzen 5000 “classica”. Infatti, il Ryzen 9 5950E ha 12 core e 24 thread, rispetto ai 16 core e 32 core del Ryzen 9 5950X, e anche il Ryzen 9 5900E possiede 10 core e 20 thread, 2 core in meno se confrontato con il Ryzen 9 5950E. Il TDP massimo rimane invece di 105W e anche le frequenze di cache e la quantità di cache L3 rimangono le medesime (con un piccolo calo di 100Mhz del Ryzen 7 5800E rispetto al Ryzen 7 5800X).

Nonostante l’arrivo dei processori di nuova generazione, AMD ha affermato che la piattaforma AM4 continuerà a essere supportata ancora per diversi anni. Proprio il CEO dell’azienda, Lisa Su, aveva affermato che AMD è orgogliosa dei risultati raggiunti anche grazie a questo socket nel corso degli ultimi cinque anni: AM4 ha supportato cinque architetture di CPU, quattro nodi di processo, oltre 125 processori e più di 500 schede madri.

Stando alle fonti dei colleghi di Wccftech, l’azienda di Sunnyvale terrà una conferenza stampa il prossimo 29 agosto per presentare i processori Ryzen 7000, mentre un paio di settimane dopo le CPU saranno disponibili per la vendita. Trovate ulteriori dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.