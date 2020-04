Ecco ODROID-C4, una valida alternativa al Raspberry Pi

Il mercato dei computer a singola scheda (SBC) sta vivendo un periodo florido. Ne è conferma l’altissimo volume di vendite del Raspberry Pi di cui vi abbiamo parlato settimana scorsa. Oggi la sudcoreana HardKernel, una dei più importanti competitor in questo mercato, ha annunciato la versione evoluta del suo C2 presentato nel non-così-lontano 2016: ODROID-C4 arriva sul mercato con un processore quad-core con architettura ARM Cortex A55 a 2,0GHz, l’Amlogic S905X3 a 12nm, insieme ad un processore grafico Mali G31-MP2 a 650MHz con quattro Execution Engines.

La schedina misura 85 x 56 x 1 mm, mentre il dissipatore 40 x 32 x 10 mm. È corredata da un modulo RAM DDR4 da 4GB a 1320MHz, cui si affianca un modulo eMMC e uno slot MicroSD per il reparto storage. Presenti inoltre quattro porte USB 3.2 Gen1 (3.0), una porta microUSB 2.0 (OTG), una porta di rete GbE e una porta HDMI 2.0 per l’uscita video, in grado di gestire fino a 4K e 60Hz di risoluzione. A completare il quadro un ricevitore IR, un dispositivo UART, un interfaccia GPIO a 7pin e una a 40pin.

L’azienda sud coreana assicura che grazie al sistema di dissipazione passivo già installato il processore è in grado di operare a lungo alla frequenza nominale senza subire thermal throttling, che diversamente taglierebbe la frequenza della CPU. Inoltre a titolo di paragone col precedente ODROID-C2, la nuova versione C4 è più veloce del 40% nei carichi multi-core, con una banda di memoria RAM più elevata di 1,6 volte e con una GPU 50% più potente. Possibile la compatibilità con Ubuntu 20.04 o altre distro di Linux.

Se siete interessati, l’azienda dispone di un e-shop per la vendita diretta, in cui potrete prendere visione anche di altri dispositivi simili disponibili. ODROID-C4 ha un prezzo di 50 dollari, spedizione esclusa.