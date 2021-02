Ecco TOFU, l’accessorio perfetto per Raspberry Pi CM4

Il Raspberry Pi Compute Module 4 ha sorpreso piacevolmente un po’ chiunque quando è stato annunciato. Volto all’utilizzo nel settore industriale, la dimensione ridotta del package viene pagata in termini di necessità di dover utilizzare una carrier board per quanto riguarda le varie interfacce (GPIO, USB, Ethernet & co.)

Tra le varie board risalta appunto TOFU, prodotta da Oratek, che offre maggiori funzionalità rispetto a quelle standard della board ufficiale CM4, tra cui un socket M.2 con supporto di SSD NVMe 2242 (ricordiamo che il Raspberry Pi CM4 ha una memoria flash opzionale di tipo eMMC limitata a un massimo di 32GB) e schede di rete 4G (in realtà c’è anche la possibilità di utilizzare una Micro SIM tramite l’apposito slot). D’altronde, se viene definita “The compatibility king”, un motivo dovrà pur esserci.

La scheda misura 9 x 9 cm (le dimensioni del Raspberry Pi CM4 sono di 5.5 x 4 cm), e può essere alimentata tramite jack da 2.1mm o da un’apposita morsettiera, con una tensione di alimentazione compresa nel range tra i 7.5 e i 28V. Eventualmente la scheda ethernet (fornita da Gigabit) supporta anche il PoE (Power over Ethernet), e il modulo può essere alimentato anche tramite l’interfaccia USB-C, che però non sarà sufficiente ad alimentare anche lo slot M.2.

I dispositivi ufficiali per Raspberry, tra i quali Camera e Display potranno essere utilizzati con la scheda TOFU, ma sarà necessario utilizzare degli adattatori (da acquistare separatamente). Dalle foto si possono notare il connettore GPIO da 40 pin, tre porte USB 2.0, una porta HDMI e uno slot per una micro SD in caso aveste bisogno di memoria aggiuntiva.

Nonostante il modulo MC4 nasca per essere utilizzato in ambito industriale, siamo più che certi che ci sia già qualcuno tra di voi che gli ha trovato un posto in applicazioni più “ordinarie” (anche se di ordinario ci aspettiamo veramente poco). Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!