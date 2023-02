Internxt è un servizio di cloud storage molto attento a privacy e sicurezza dei dati. L’azienda adotta un approccio zero-knowledge e ogni volta che viene caricato un file questo viene criptato tramite crittografia AES-256 CTR, per cui l’utente è l’unico ad avere la chiave di decriptazione. Ciò significa che, anche nella malaugurata ipotesi per cui il servizio cloud subisse un attacco hacker, sarebbe comunque impossibile accedere il contenuto dei file.

Il servizio conserva inoltre i dati in maniera decentralizzata: prima dell’upload i file vengono frammentati, criptati e poi caricati su server diversi, in modo da non avere mai un intero file su un server. Questa caratteristica contribuisce in maniera importante alla sicurezza dei dati, uno dei pilastri della filosofia Internxt.

È possibile accedere allo spazio cloud da praticamente qualsiasi dispositivo, grazie all’interfaccia web e alle applicazioni dedicate per PC, smartphone e tablet, con cui è possibile accedere ai propri file anche quando si è offline scaricandoli in locale. Internxt è molto intuitivo e facile da utilizzare, caratteristiche senza dubbio apprezzabili per un servizio come questo.

In occasione di San Valentino, Internxt ha riservato un codice sconto valido solo per oggi, che vi permette di risparmiare il 90% sul piano da 2TB. Una volta creato un account e aggiunto il piano nel carrello, basterà inserire il coupon VDAY per visualizzare il prezzo scontato.

Si tratta di un’offerta ghiotta e particolarmente interessante, specialmente se cercate un servizio cloud pratico e sicuro che costi pochissimo. Grazie a quest’offerta infatti pagherete il piano annuale da 2TB meno di 1€ al mese, contro i 107,88€ necessari solitamente.

Tra le altre funzionalità di Internxt segnaliamo anche il supporto all’autenticazione a due fattori, uno scanner antivirus (compatibile con file da massimo 1GB) e il controllo delle password. Installando l’applicazione è poi possibile accedere e sincronizzare i propri file direttamente da Esplora Risorse (o Finder, se si usa macOS), inoltre è presente anche un servizio di backup automatico che sincronizza le cartelle e aggiorna il backup se vengono effettuate modifiche ai file.

