Microsoft Edge non è particolarmente amato dalla community e, anche se negli ultimi mesi è stato rivalutato da molti grazie a novità interessanti e buone prestazioni, la notizia che vi riportiamo oggi probabilmente non farà altro che alimentare le lamentele espresse dai suoi detrattori. L’utente Reddit hackermchackface ha infatti notato che il browser comunica a Microsoft quasi tutti gli indirizzi web visitati, inviando una richiesta a bingapis.com con l’URL completo della pagina visualizzata.

L’utente ha fatto delle ricerche, affermando che “cercare riferimenti in merito all’URL da pochissimi risultati, inoltre non c’è alcuna documentazione a riguardo”. The Verge ha contattato lo sviluppatore Rafael Rivera, che dopo aver fatto alcune indagini ha scoperto che si tratta di una nuova funzione di Edge mal implementata. “Microsoft Edge ora integra una funzionalità per seguire i creatori di contenuti che viene abilitata di default”, afferma Rivera. “Sembra che l’intenzione sia quella di notificare Bing quando si è su alcune pagine, come ad esempio YouTube e Reddit, ma non funziona come dovrebbe, dato che invia quasi tutti i domini visitati a Bing”.

Microsoft è a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione, ma non ha spiegato perché gli URL vengono inviati a bingapis.com né come mai Edge sia stato configurato per inviare gli indirizzi di quasi tutti i siti web visitati.

Ovviamente ci sono diverse perplessità legate alla privacy, specialmente se questi dati (che dovrebbero quantomeno essere crittografati) venissero intercettati da terze parti. Per il momento non sappiamo quando Microsoft risolverà il problema e rilascerà un fix, quindi l’unico modo per evitare il verificarsi del problema è disabilitare la funzione per seguire i content creator. Per farlo, recatevi nelle impostazioni del browser, selezionate a sinistra Privacy, ricerca e servizi, scorrere in basso fino a trovare la voce “Mostra suggerimenti per seguire i creatori in Microsoft Edge” e togliere la spunta.