EIZO EV 2760, nuovo monitor professionale per casa e ufficio

La linea di monitor professionali FlexScan di EIZO si amplia con il nuovo EV 2760. Si tratta di un monitor da 27” in formato 16:9 con un pannello IPS (in-plane switching) retroilluminato a LED. La risoluzione è 2560×1440,il rapporto di contrasto è 1000: 1 mentre la luminosità tipica è di 350 cd / m2. Come tutti i pannelli IPS gli angoli di visuale sono ampi, pari a 178° / 178°.

Il monitor vanta un nuovo supporto ergonomico che permette la regolazione dell’altezza fino a 169 mm. Ciò consente agli utenti di posizionare facilmente un notebook sotto il monitor così da avere una configurazione a doppio schermo. Inoltre, consente la regolazione dell’inclinazione da -5° a +35°, la rotazione fino a 344° e un perno di 90° in senso orario e antiorario.

Per il collegamento al PC ci sono connettori DisplayPort, HDMI e DVI-D, mentre per le periferiche ci sono ben quattro porte USB 3.1 di tipo A. Grazie all’utility Screen InStyle gli utenti possono salvare le proprie impostazioni dello schermo e applicarle automaticamente al monitor collegato. L’EV 2760 è dotato anche della funzione Picture-by-Picture, che permette di visualizzare contemporaneamente i contenuti di due computer, e di alcune funzioni per la protezione degli occhi come la riduzione dello sfarfallio e il dimming da 1 cd / m2.

Per ridurre l’impatto ambientale, EIZO non ha impiegato ritardanti di fiamma per la produzione dello chassis in plastica e utilizzerà materiali riciclabili per gli imballaggi e le scatole con cui spedirà i monitor. Sono presenti le certificazioni di sostenibilità globali come TCO Certified Generation 8, EPEAT ed ENERGY STAR. Inoltre, il monitor EV 2760 incorpora tecnologie proprietarie di EIZO come EcoView per ridurre il consumo energetico fino a un minimo di 16 watt, ovvero il 50% in meno rispetto alla massima luminosità.

Il monitor FlexScan EV 2760 sarà disponibile, a seconda del mercato, a partire dal primo trimestre 2020 con una garanzia standard di cinque anni ed una di sei mesi per i pixel bruciati.