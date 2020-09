EK-CryoFuel Mystic Fog è il refrigerante che tutti gli amanti dell’RGB aspettavano

Amanti dei sistemi di raffreddamento a liquido custom riunitevi, il nuovo refrigerante di EKWB donerà al vostro sistema un look unico salvaguardando allo stesso tempo la salute delle varie componenti del loop.

Il nuovo prodotto, chiamato EK-CryoFuel Mystic Fog, è pensato per garantire la miglior possibile diffusione luminosa nei sistemi raffreddati con loop personalizzati e dotati di illuminazione LED D-RGB. Il refrigerante contiene tutto ciò che un sistema di raffreddamento a liquido di fascia alta richiede per un efficiente rendimento termico e per fornire la necessaria protezione ai vari blocchi. Contiene gli essenziali inibitori sinergici della corrosione e gli inibitori biologici, promuovendo un’elevata efficienza termica e una lunga e sicura vita operativa per i prodotti di raffreddamento a liquido.

Le particelle sospese in Mystic Fog che permettono la diffusione della luce non si sedimenteranno dopo lunghe ore di inattività del loop e il liquido è garantito per durare due anni sugli scaffali senza essere utilizzato prima di perdere le sue proprietà caratteristiche. Per la migliore diffusione luminosa, EK raccomanda tuttavia una sostituzione del refrigerante ogni 6 mesi. Inoltre, per il miglior possibile rispetto dell’ambiente, il liquido è biodegradabile (90% in 10 giorni).

Il nuovo EK-CryoFuel contiene inibitori sinergici della corrosione per proteggere i metalli comunemente presenti nei sistemi di raffreddamento a liquido dei computer. È stato testato in conformità alla norma BS5117 (ASTM D1384) ed è risultato conforme agli standard di corrosione per rame, ottone e acciaio inossidabile. Contiene anche inibitori biologici per prevenire le incrostazioni, promuovendo così una lunga vita operativa e un’elevata efficienza termica per il miglior rapporto qualità/prestazioni.

Come tutti gli altri liquidi di raffreddamento della casa, EK-CryoFuel Mystic Fog è disponibile nella versione pronta all’uso da 1000ml e in una variante concentrata da 250ml.

EK-CryoFuel Mystic Fog è prodotto in Slovenia ed è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore per 16,30 euro.