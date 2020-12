EK, ecco il multiblocco dedicato agli overclocker più estremi

EK ha presentato un nuovo multiblocco della sua serie Momentum dedicato al raffreddamento a liquido estremo delle schede madre Gigabyte Aorus Xtreme con chipset Intel Z490. Il blocco è studiato appositamente per permettere l’overclock estremo su tale modello di scheda e prende il nome di EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme.

Si tratta del primo blocco della serie EK Momentum che utilizza il pluripremiato EK Magnitude CPU water block cooling engine. Esso raffredda direttamente il socket LGA1200 per CPU Intel, così come gli stadi di potenza, le fasi e il chip del controller LAN 10G. Il liquido scorre direttamente su tutte le aree critiche, fornendo agli appassionati un’ottima soluzione per overclock stabili di alto livello.

Questo blocco è dotato anche di sistema di illuminazione LED D-RGB, il quale si collega ad un header indirizzabile D-RGB standard a 3 pin e 5V, chiamato D_LED sulla scheda madre Aorus Z490 Xtreme.

La parte di multiblocco a cui viene affidato il raffreddamento della CPU è collegato direttamente al blocco che tiene a bada i VRM con dei raccordi di tipo push-in. Grazie a questo design, il nuovo multiblocco funziona eccezionalmente bene con gli IHS lucidati, ma sicuramente non funziona come metodo di raffreddamento diretto delle CPU a cui è stata applicata la procedura di delid.

Il pad termico incluso viene utilizzato sui moduli regolatori di tensione (VRM) per migliorare la stabilità, le prestazioni e prolungare la durata della scheda madre.

Come molti degli altri prodotti del brand, l’EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme è prodotto in Slovenia ed è disponibile al pre-ordine direttamente dal sito web di EK o dalla rete di distribuzione dei partner.

Il multiblocco dedicato agli overclocker più estremi sarà disponibile a partire dal 7 dicembre con un prezzo di 348,57 euro per la variante Plexi con LED D-RGB. È possibile controllare la pagina del produttore per maggiori informazioni a riguardo.