EK-Furious Meltemi 120, la ventola EKWB dedicata ai sistemi di raffreddamento a liquido

EKWB ha presentato EK-Furious Meltemi 120, una ventola di raffreddamento ad alta pressione statica da 38mm progettata per sistemi di raffreddamento a liquido. Sviluppate internamente sulla base delle rinomate EK-Vardar, sono capaci di una vasta gamma di operazioni in PWM e una velocità di ben 3500 giri/min. Grazie a un telaio spesso 38mm, c’è spazio per un motore aggiornato e prestazioni di gran lunga superiori rispetto a qualsiasi ventola standard da 25mm, a parità di giri.

Queste ventole offrono le migliori prestazioni possibili in modalità pull. Tale regime uniforma il flusso d’aria attraverso l’intera superficie del radiatore poiché l’effetto della zona morta del rotore è ridotta.

Le caratteristiche chiave delle EK-Furious Meltemi sono:

Alta pressione statica: le ventole EK-Furious Meltemi sono costruite appositamente per il raffreddamento del radiatore dei sistemi a liquido. Il nuovo design a 7 pale è ottimizzato per un’altissima pressione costruita su un enorme motore alloggiato in un telaio da 38mm di spessore.

Gruppo motore e cuscinetti di alta qualità : Il nuovo design elettrico e il cuscinetto a doppia sfera garantito per 50 mila ore di tempo medio fra i guasti (MTBF) a 40°C garantiscono un funzionamento ininterrotto per gli anni a venire. La precisa modulazione PWM per la regolazione della velocità della ventola consente una più precisa regolazione delle prestazioni.

Cassa della ventola a tenuta stagna : La classica ma efficace forma quadrata della cassa della ventola offre prestazioni ottimali in regime di trazione (aspirazione) o spinta (pressione) senza perdite idrauliche, garantendo così una capacità di raffreddamento ottimale. Consente inoltre un migliore posizionamento dei cavi nel caso si raggruppino più ventole su un solo radiatore. Per le migliori prestazioni, l'azienda consiglia di utilizzare EK-Furious Meltemi 120ER in modalità aspirazione.

Design robusto : le ventole EK-Furious Meltemi si adattano perfettamente a qualsiasi computer a raffreddamento a liquido, conferendogli un look industriale.

Cavo con guaina: Viene fornito con un cavo PWM a 4 pin ricoperto da una treccia in nylon rosso e lungo 500mm.

EK-Furious Meltemi 120 può variare tra 1200 e 3500 rpm (+/- 10%) con un consumo tipico di 9,3W. Il flusso d’aria massimo a 3500rpm è 3,42 metri cubi al minuto (121CFM) con una pressione H2O equivalente di 7,13mm.

EK-Furious Meltemi 120 è già disponibile per l’acquisto tramite EK Webshop e la rete di rivenditori partner. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) IVA inclusa è di 25,90€.