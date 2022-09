EK, azienda specializzata nella realizzazione soluzioni di raffreddamento di fascia alta, ha da poco lanciato un inedito waterblock dotato di un’insolita configurazione 4 in 1 che integra anche pompa e serbatoio. Il nuovo prodotto è pensato per le CPU Intel Core Alder Lake di 12° generazione ed è quindi compatibile con le schede madri dotate di socket LGA 1700. Combina il nuovo motore di raffreddamento EK-Quantum Velocity², specificatamente pensato per il socket Intel, con una pompa PWM DDC 4.2 in un packaging molto compatto.

La pompa PWM DDC 4.2 integrata è originale ed è raffreddata dalla parte metallica del waterblock. Le dimensioni ridotte, rese possibili da questo tipo di configurazione, lo rendono in questo modo ideale per i case ITX, dove lo spazio a disposizione per i sistemi di raffreddamento a liquido è notoriamente ridotto. All’interno del waterblock è anche presente un serbatoio che è possibile riempire (e rabboccare quando necessario) facilmente.

Fonte: EK

Il waterblock può essere montato sia in verticale che in orizzontale, attraverso gli attacchi G1/4″, e include anche uscite e entrate doppie. La piastra è fabbricata in rame elettrolitico puro al 99,99% e ricoperto di nickel. La superficie è lavorata ad alta precisione, in modo da assicurare il massimo contatto con l’IHS del processore e ottimizzare il trasferimento del calore. Il sistema di montaggio EK-Quantum Velocity², attualmente in attesa di brevetto da parte dell’azienda, comprende soltanto tre pezzi, ovvero la placca posteriore, le viti e il waterblock. Il fissaggio della placca avviene nella parte posteriore, così da eliminare le viti nella parte anteriore per una maggior praticità e pulizia estetica. Il waterblock viene quindi assicurato alla placca attraverso delle molle pretensionate, che consentono di ottenere la giusta pressione di montaggio.

Il sistema di raffreddamento a liquido di EK è infine compatibile con tutte le soluzioni per la sincronizzazione RGB e ha 14 LED indirizzabili posizionati nella sezione centrale trasparente, realizzata in acrilico. EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB è prodotto in Slovenia ed è disponibile già al preordine in Europa tramite il sito ufficiale, al prezzo suggerito di 329,90€; purtroppo, al momento esiste unicamente una versione compatibile con socket Intel LGA1700, ma speriamo che nelle prossime settimane debutti anche una variante compatibile con il nuovo socket AMD AM5.