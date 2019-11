EK presenta un case InWin 303 con sistema di raffreddamento a liquido integrato

EK Water Blocks, produttore europeo conosciuto principalmente per i suoi sistemi di raffreddamento a liquido, ha annunciato un nuovo case, l’EK-Classic In Win 303EK. Facente parte della linea di prodotti EK Classic Line, questo case è il risultato della collaborazione con il produttore di case In Win, da cui questo modello deriva (In Win 303, a poco più di 100 euro su Amazon).

Il case EK-Classic In Win 303EK è quindi una versione riprogettata e modificata del case In Win 303, dal quale si differenzia principalmente per l’integrazione di una predisposizione per l’impianto di raffreddamento a liquido. Nella parte anteriore del case infatti è integrata, oltre a una pompa DCC, una vaschetta di espansione per il liquido di raffreddamento, oltre a una piastra di distribuzione del liquido in modo da semplificarne l’installazione e migliorare il risultato estetico complessivo.

A detta di EK Water Blocks “questo lo rende un case davvero speciale in quanto non esiste un prodotto simile sul mercato. Questo è l’unico case prodotto in serie che viene specificamente riprogettato e modificato per integrare perfettamente la piastra di distribuzione del liquido refrigerante, dotata di una potente pompa DDC. L’In Win 303 è uno dei case più popolari di In Win ed è sul mercato da molto tempo. Si tratta di un case ormai collaudato e mostrato sui vari forum con diverse integrazioni di componenti”.

La vaschetta con piastra di distribuzione integrata, dotata di ingressi e uscite filettate da 1/4″, offre un’installazione semplificata, soprattutto per quegli impianti dove a causa dei tubi rigidi è necessario avere una curvatura minima o nulla.

È in grado di supportare una CPU e fino a due GPU, oltre a un radiatore montato sulla parte superiore del case. La piastra di distribuzione del liquido refrigerante è dotata di una pompa DDC 3.2, di piccolo formato, da 1000 litri all’ora con prevalenza di 5,2 metri. È alimentata da un connettore Molex a 12 V e la velocità può essere regolata tramite un cavo PWM standard collegato alla scheda madre o a un controller.

Il case EK-Classic In Win 303EK è disponibile per il preordine presso lo store ufficiale EK, oltre che tramite i partner, con le prime spedizioni previste per l’11 gennaio 2020. Il prezzo per l’EK-Classic InWin 303EK in colorazione nera è fissato a 339,90 euro.

Scheda tecnica del case:

Dimensioni (L x P x A) 215 x 487 x 480 mm Colore Nero Pannello in vetro temperato Sì Lunghezza massima alimentatore 200 mm Compatibilità scheda madre ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Mini-ITX Lunghezza massima GPU 350 mm Larghezza massima GPU 160 mm Dimensione radiatore posteriore 1×120 mm Dimensione radiatore superiore 3×120 o 360 mm Dimensioni radiatore inferiore 3×120 o 360 mm

Scheda tecnica della pompa DCC integrata: