EK-Vector RTX Titan, la Titan RTX ha un waterblock placcato in oro

Si chiama EK-Vector RTX Titan il waterblock placcato in oro per la Nvidia Titan RTX. L'ha realizzato EK Water Blocks, specialista slovena del raffreddamento a liquido.

Sarà pur vero che non è tutto oro quel che luccica, ma il nuovo waterblock full-cover in edizione speciale prodotto da EK per la Titan RTX non passa certo inosservato.

Secondo l’azienda slovena l’EK-Vector RTX Titan è stato appositamente pensato per permettere alla scheda di Nvidia di esprimere il suo pieno potenziale tenendo le temperature sotto controllo. Tra l’altro il waterblock è anche compatibile con alcune RTX 2080 Ti non meglio specificate.

L’EK-Vector RTX Titan riesce a dissipare il calore prodotto dall’enorme die TU102, dalle memorie e dalla sezione di alimentazione. Facendo parte della serie Vector, il waterblock dispone di un design Open Split-Flow che gli consente di essere accoppiato a pompe deboli o che funzionano a velocità ridotte, garantendo comunque le massime prestazioni di raffreddamento.

Allo stesso tempo offre rispetto agli altri modelli della serie una superficie di dissipazione maggiore. La base del waterblock è interamente lavorata con macchinari CNC da rame elettrolitico placcato in oro, mentre la parte superiore è costruita in materiale acetalico nero POM (poliossimetilene). EK comunica inoltre che sono stati usati O-Ring in EPDM per le sigillature e per i distanziali in ottone nel waterblock.

Il prodotto è compatibile con i raccordi filettati G1/4″ che possono essere installati su entrambi i lati del terminale. EK include nel prezzo anche un supporto di I/O single-slot in modo che la Titan RTX occupi solo uno slot PCIe al posto di due.

Il logo Titan è posizionato nell’angolo e usa uno speciale diffusore di luce LED. L’illuminazione è compatibile con diversi sistemi Aura Sync di Asus, RGB Fusion di Gigabyte, Mystic Light di MSI e Polychrome Sync di ASRock e comunica con la motherboard tramite un cavo per LED a 4 pin.

L’EK Vector RTX Titan è disponibile in prenotazione sull’EK Webshop a 256,20 euro. Include un kit di montaggio con distanziatori a vite in ottone, viti di montaggio placcate in oro, dadi e rondelle, due tappi in ottone nichelato G1/4, una chiave a brugola da 6 mm, pad termici e un tubo di pasta termica EK-TIM Ectotherm da 1g. Sfortunatamente il backplate per la GPU non è incluso, ma EK consiglia di acquistarne uno per migliorare estetica e raffreddamento del VRM a 37,83 euro.

EK darà inizio alle spedizioni del nuovo EK-Vector RTX Titan a partire dal 5 aprile.