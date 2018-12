EK Velocity D-RGB, i nuovi waterblock per CPU s’illuminano con gli RGB

EK ha presentato i nuovi Velocity D-RGB, waterblock per il raffreddamento della CPU caratterizzati da ottime prestazioni e un’ampia personalizzazione offerta dagli RGB.

I nuovi prodotti sono una variante dell’EK Velocity, la punta di diamante dell’azienda. I 24 RGB addressable sono configurabili singolarmente tramite i software più comuni oppure possono essere gestiti dai controller esterni compatibili. e sono disposti intorno all’alloggiamento del blocco.

Il waterblock è stato ridisegnato sia all’interno che all’esterno. Il nuovo design è semplice ma offre sempre grandi prestazioni e cattura all’occhio. La base di montaggio è nuova, rinforzata e con delle speciali viti che offrono bassa resistenza al flusso del liquido. Il nuovo EK Cooling Engine, giunto alla quinta edizione, garantisce prestazioni migliori grazie a un flusso d’acqua più efficiente e permette agli utenti una facile manutenzione.

Il blocco è costruito in rame ed è poi placcato nickel o lavorato con precisione da macchine, così da garantire la maggior superficie di contatto possibile e di conseguenza il massimo trasferimento di calore. La copertura superiore è disponibile in due versioni, in modo da soddisfare i gusti di tutti: una è in resina acetalica nera l’altra in acrilico trasparente.

Il nuovo EK Velocity D-RGB è compatibile con la maggior parte delle CPU attuali. Il meccanismo di montaggio è universale e permette di installare il blocco senza il bisogno di cacciaviti. Sono supportati i socket Intel LGA 115x/20xx e AMD AM4.

La disposizione dei connettori non è cambiata molto rispetto a quella che troviamo nei waterblock EK Supremacy: l’ingresso è stato spostato di 3,7 mm verso destra, mentre l’uscita si trova nella stessa posizione. L’EK Velocity è poi solamente 0,9 mm più basso del Supremacy. I pochi cambiamenti permettono di sostituire il proprio waterblock apportando modifiche minime ai tubi rigidi del custom loop.

I vari modelli dell’EK Velocity D-RGB sono già disponibili sul sito ufficiale e dai rivenditori autorizzati. La variante nickel+resina ha un prezzo consigliato di 94,90 euro, che diventano 99,90 per quella nickel+plexiglas.