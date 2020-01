EK Water Blocks, nuovi Quantum Vector Evo D-RGB per le RTX marchiate Asus Dual

EK Water Blocks ha annunciato una nuova versione del waterblock EK Quantum Vector Dual Evo D-RGB, compatibile con le schede RTX 2070, RTX 2070 SUPER, RTX 2080 ed RTX 2080 SUPER nella versione “Dual” personalizzata da Asus. Nello specifico, il waterblock sarà ora disponibile anche in versione Nickel + Acetal.

Il waterblock EK Quantum Vector Dual Evo D-RGB è a basso profilo, ovvero occupa un solo slot, e copre l’intera lunghezza del PCB. Una caratteristica di questo waterblock è quella di raffreddare direttamente la GPU, la vRAM e il VRM (modulo di regolazione della tensione), grazie al liquido che viene convogliato direttamente sopra queste aree critiche. Il design “Open Split-Flow” diminuisce le restrizioni del flusso, permettendo l’utilizzo del waterblock anche con pompe più deboli o impostate a bassa velocità, senza comprometterne le prestazioni.

Le geometrie dei canali sono state ottimizzate per garantire una distribuzione del flusso efficiente anche durante l’utilizzo di un flusso invertito. Il backplate è lavroato con macchine a controllo numerico (CNC) ed è realizzato in rame elettrolitico nichelato mentre la parte superiore è realizzata in materiale acrilico. La tenuta è garantita dagli O-ring in EPDM. Infine, il waterblock è dotato di una striscia LED D-RGB 5V a 3 pin compatibile con le più diffuse tecnologie di sincronizzazione RGB di tutti i principali produttori di schede madri.

I waterblock D-RGB EK Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 sono fabbricati in Slovenia e in Europa e sono disponibili per l’ordine tramite EK Webshop e Partner Reseller Network. Il prezzo consigliato è di 148,55 €.