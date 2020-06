EKWB, i nuovi Quantum strizzano l’occhio agli amanti del custom loop

EKWB, meglio nota come EK Water Blocks, nei giorni scorsi ha presentato con un’evento online la sua nuova linea di prodotti. La società slovena leader nella produzione di sistemi e accessori custom per il raffreddamento a liquido ha infatti tenuto il suo personalissimo EK Cooling Expo 2020, dove ha mostrato i prodotti della gamma Quantum che arriveranno nel corso di quest’anno e non solo.

L’evento digitale Expo 2020 si è tenuto sul canale YouTube ufficiale di EK e sul sito. La presentazione, con l’alternarsi di diverse figure della società e la chiusura fatta dal CEO Edvard Konig, ha mostrato nuovi accessori della serie Quantum, dissipatori ad aria e diversi PC custom.

“Salve e benvenuti alla prima edizione di EK Cooling EXPO! Grazie per aver partecipato al nostro evento speciale, dove potrete sperimentare cosa significa essere guidati dalla passione per i computer, la tecnologia e l’innovazione. Avrete un posto in prima fila per la nostra visione del futuro, quindi sedetevi e godetevi lo spettacolo”, con queste parole che il CEO di EK ha accolto gli spettatori nella loro prima presentazione online.

Il primo prodotto che è stato presentato si chiama EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM. Il lunghissimo nome nasconde una semplice funzionalità, si tratta di una piastra di distribuzione (Distro Plate) con pompa integrata. Un particolare prodotto realizzato in collaborazione con Lian Li, noto produttore di case. In particolare questo prodotto è stato pensato per essere compatibile con le dimensioni del modello specifico O11D XL, ed è compatibile con l’illuminazione D-RGB; ve ne avevamo parlato qui.

Andando avanti vediamo il nuovo CPU Water Block pensato per i processori AMD Ryzen Threadripper. EK Quantum CPU Water Block Magnitude sRTX4 è un sistema che dà il meglio con i core Zen 2, grazie ad un flusso ottimizzato e diviso in 4 aree, così da coprire al meglio l’intera superficie della CPU. Grazie poi al design modulare, i nuovi Water Block possono essere personalizzati con diversi colori, materiali e sistemi di illuminazione.

EKWB ha poi presentato una nuova lineup ricca di accessori per realizzare un perfetto custom loop partendo da Torque Extender Static, nuovi raccordi ed estensori di varie lunghezze che ampliano l’offerta dell’attuale serie EK-Quantum Torque. Interessante poi Quantum Flow Indicator, comodo indicatore trasparente per controllare visivamente il corretto ricircolo del flusso. Disponibile in 3 varianti, tutte supportano l’illuminazione D-RGB.

Arriva poi la seconda generazione dei prodotti EK Quantum Momentum Monoblock. Il nuovo monoblocco all-in-one è stato ridisegnato per gli ultimi Ryzen Threadripper. EK Quantum Intertia invece è la nuova serie di pompe autonome progettate per essere accoppiate alla famiglia di taniche EK-Quantum Reservoir ed è l’ideale per chi preferisce avere la pompa separata dal serbatoio.

Continuando con i prodotti mostrati all’evento EK Cooling Expo 2020, vediamo ora il nuovo kit EK Quantum Power. Il nuovo bundle include una pompa, una tanica, un Water Block per CPU, tubi vari e un radiatore da 240mm oppure da 360mm. Inutile dirlo, tutti i componenti di questo bundle supportano l’illuminazione D-RGB così da realizzare postazioni uniche. Rimarranno in commercio anche i classici bundle EK Classic D-RGB, che contengono il necessario per realizzare un’impianto a liquido custom con la scelta della dimensione per il radiatore, ma non contengono i nuovi prodotti della serie Quantum.

EKWB come sappiamo è conosciuta principalmente per i propri sistemi di raffreddamento a liquido, ma quest’anno entra per la prima volta nella storia dell’azienda nel mercato dei dissipatori ad aria con EK-AIR. Il nuovo EK-AIR è orientato ad un’utenza che non vuole effettuare il salto ad un dissipatore a liquido ma vuole comunque ottime performance. EK-AIR sarà disponibile a singola torre oppure doppia, e con un particolare sistema di montaggio semplificato.

In chiusura sono stati mostrati anche gli EKWB Quantum Liquid-Cooled PC Build e, come suggerisce il nome si tratta di soluzioni All-In-One custom loop realizzate da EK stessa. Progettati con i migliori componenti, rappresentano un’interessante scelta per chi vuole una potente macchina già pronta all’uso. Differenti i modelli presentati, tra cui: EK Quantum Sekira Plexi PC, Quantum Sekira Carbon PC, Quantum EK mITX Monolith, Quantum ASUS ROG XL PC, EK Quantum 925 Magnitude e EK Classic 303EK D-RGB.