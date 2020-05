EKWB introduce la nuova staffa angolata EK-Loop-120mm

EK Water Blocks amplia il suo catalogo introducendo la nuova staffa ad L EK-Loop-120mm, per tutti i prodotti della gamma FLT e non solo. Il noto produttore sloveno e leader del mercato di componentistica raffinata per il raffreddamento a liquido professionale dà l’opportunità all’utente esperto di potersi sbizzarrire ancora di più col proprio impianto, potendo combinare per esempio le unità di distribuzione e i serbatoi della linea FLT, ponendoli in posizione perpendicolare gli uni rispetto agli altri, sfruttando un alloggiamento convenzionale come quello per ventole da 120mm.

L’idea è appunto di permettere nuove tipologie d’installazione, favorendo sia un maggior afflusso d’aria che anche una maggiore integrazione in sistemi chiusi particolarmente vincolanti. La staffa angolata EK-Loop-120mm può essere montata su qualsiasi predisposizione per ventole da 120mm, con un interasse tra i fori di 105mm. Può essere usata direttamente sul case o sui relativi supporti, su ventole, radiatori e serbatoi, ponendo come detto questi elementi perpendicolarmente tra loro.

La staffa EK-Loop permette inoltre l’uso del lato lungo o corto dell’elemento FLT per lo scopo appena citato. È possibile il posizionamento millimetrico, grazie all’offset di circa 100mm con binari a fissaggio libero. Abbiamo citato la serie FLT come gamma d’appartenenza, ma la staffa in sé è universale e si adatta a qualsiasi situazione, combinando perpendicolarmente elementi su ogni supporto per ventole da 120mm o con simile interasse.

Come da tradizione per ogni prodotti della celebre casa slovena, il packaging è davvero completo: nella confezione troviamo infatti la base e le due staffette, sinistra e destra, oltre a quattro viti M4×4, otto viti M4×10, quattro distanziali, quattro rondelle metalliche, quattro bulloni M4 e una chiave esagonale del 3.

Il prodotto è già disponibile all’acquisto ed è disponibile direttamente sul Webshop dell’azienda, o attraverso la rete di vendita presso i rivenditori ufficiali. Il prezzo suggerito al pubblico incluse tasse è di 23,47 euro.