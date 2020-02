EKWB presenta le nuove ventole RGB EK-Vardar X3M

EKWB, azienda slovena nota sopratutto per i suoi kit di dissipazione a liquido custom, ha introdotto le nuove ventole per case, EK-Vardar X3M, costruite per sopportare un’elevata pressione statica.

Sono disponibili in quattro varianti: bianco, nero, D-RGB o RGB. Detto questo, al momento è disponibile solo il formato da 120mm, ma in futuro potrebbero arrivare anche varianti da 140mm.

Girano a velocità comprese tra 500 e 2.200 giri/min, inoltre si attiva la modalità 0dB nel caso in cui la curva PWM scenda sotto il 25%. La rumorosità massima è di soli 34,2 dBA, con pressione statica pari a 27 Pa e un flusso d’aria massimo di 114 metri cubi orari o 67 CFM.

I modelli RGB hanno nove LED RGB nel fulcro del motore che sono indirizzabili individualmente tramite un connettore A-RGB sulla scheda madre. Le ventole sono compatibili con gli ecosistemi RGB di tutti i principali produttori di schede madri.

Se non vi piacciono gli ammortizzatori standard inclusi agli angoli o volete personalizzare al massimo le vostre ventole, potete sostituirli con quelli di colore diverso offerti da EKWB.

Le ventole EK-Vardar X3M 120ER RGB sono disponibili a circa 25 euro, mentre le versioni black-blade non RGB costano circa 20 euro. Sono già disponibili sul sito di EKWB.