EKWB presenta nuovi supporti per il montaggio di pompe e taniche

EKWB continua a perseguire il suo obiettivo di semplificare agli utenti quanto più possibile il processo di creazione di un proprio custom loop, introducendo due nuovi supporti per l’ancoraggio all’interno del case di pompe, taniche e unità combo.

La caratteristica principale di questi supporti, disponibili in due versioni per poter essere compatibili con i fori delle ventole da 120mm e 140mm presenti nel case, è la loro forma asimmetrica. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma quando si assembla un custom loop ogni dettaglio, ogni centimetro, può far la differenza. La particolare forma di questi supporti, il fatto che il punto di ancoraggio della pompa (ad esempio) non sia centrale e che vari quindi al ruotare del prodotto, ci permette di ricavare ulteriore spazio all’interno del case e semplificare la creazione del percorso che i tubi dovranno percorrere per raggiungere in modo sicuro tutti i componenti.

Qui sotto vi riportiamo un elenco di tutti i prodotti compatibili con i nuovi supporti:

Montabili verticalmente

EK-Quantum Kinetic TBE D5 series

EK-XRES Revo D5 series

EK-XRES X3 series

Montabili orizzontalmente

EK-XTOP DDC series (any)

EK-XRES SPC Classic series (any)

EK-Quantum Kinetic TBE DDC series (any)

EK-Quantum Kinetic TBE VTX series (any)

Sottlineiamo inoltre che la serie di prodotti EK-XTOP Revo D5 è montabile in entrambi gli orientamenti.

Va specificato che l’affascinante serie di taniche EK-Quantum Kinetic FLT non è compatibile con questi due supporti, ma presto riceverà nuovi accessori specifici che consentiranno un montaggio diverso da quello previsto in origine.

È possibile acquistare entrambi i supporti sul sito di shopping online EKWB a un prezzo consigliato di 6,90 euro per il supporto compatibile con i fori delle ventole da 120mm e 8,90 euro per il supporto compatibile con i fori delle ventole da 140mm.