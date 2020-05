EKWB presenta un prodotto particolare, pensato per Asus ROG Maximus XII Formula

EK è pronta a supportare la nuovissima scheda madre ROG Maximus XII Formula con una nuova e particolare tipologia di prodotto che andrà a raffreddare VRM e CPU contemporaneamente: vi presentiamo EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula D-RGB.

L’azienda dichiara di aver ideato questo “ponte”, per poter fondere in un’unica entità il waterblock CrossChill EK III VRM, già presente di fabbrica sulla scheda madre in questione, con il waterblock EK-Quantum Velocity che andremo eventualmente a montare, creando così una sorta di monoblocco in grado di raffreddare tutti i componenti essenziali per l’overclock.

Per quanto non sia obbligatorio utilizzare un impianto a liquido custom con questa scheda madre, dato che il dissipatore CrossChill EK III è un’unità ibrida che consente entrambi i tipi di raffreddamento, è verosimile pensare che chi dovesse acquistare una motherboard che possiede già di fabbrica determinate caratteristiche volte al watercooling voglia cimentarsi in questa pratica, per ottenere il massimo dalla propria postazione.

Di conseguenza è qui che ritroviamo il senso di questo particolare prodotto. L’uso di un waterblock per CPU infatti ci obbligherà a creare curve strette con i nostri tubi o ad usare soluzioni che potrebbero risultare poco eleganti; il CrossChill EK III VRM di EKWB risolve il problema e ci permette di ottenere un risultato finale soddisfacente, sia da un punto di vista prestazionale che da quello estetico.

A proposito di scelte di design, il meccanismo di aggancio di EK-Qauntum Momentum VRM Bridge ai waterblock presenti sulla scheda madre è estremamente semplice e tutta l’operazione richiede pochi minuti: si può tranquillamente effettuare tramite raccordi che garantiscono una presa perfetta. Non mancano ovviamente i classici LED RGB gestibili tramite il software ASUS Aura Sync.

EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula ha un prezzo consigliato al pubblico di 89,90 euro ed è disponibile in preordine sul sito di shopping online EK. Le spedizioni partiranno dal 20 maggio.