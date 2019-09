ELBRUS 1 e 2, le nuove sedie gaming Sharkoon sotto i 200 euro

ELBRUS 1 e ELBRUS 2 sono le due nuove sedie gaming di Sharkoon che costano rispettivamente 139 e 199 euro.

Sharkoon porta sul mercato ELBRUS 1 e ELBRUS 2, due nuovi modelli di sedie per i videogiocatori che, seppur appartenenti alla stessa famiglia, presentano design e materiali diversi. Ad accomunarle la qualità costruttiva, una struttura in acciaio ed una solida base a cinque razze che garantisce stabilità.

La ELBRUS 1 si distingue per il design che si ispira alle futuristiche sedie di comando, tutta in tessuto traspirante nero con accenti di colore, che ne enfatizzano le forme, disponibili in cinque colorazioni diverse (verde, grigio, rosa, rosso e blu).

La scelta del tessuto traspirante al posto della similpelle risulta essere una scelta vincente sia per l’estate che per l’inverno, in quanto la sedia non risulterà calda né fredda durante questi periodi.

Inoltre questo tessuto è anche facile da pulire, basterà un panno liscio ed un detergente adatto. La sedia è dotata di un meccanismo a dondolo con un angolo di inclinazione che va dai 90° ai 160°, ovviamente il meccanismo a dondolo è bloccabile e sbloccabile tramite una leva, in modo che l’utente possa anche bloccare lo schienale con l’inclinazione a lui più congeniale.

La ELBRUS 1 può essere regolata anche in altezza tramite un’apposita leva ed ha piena libertà di movimento grazie alle sue cinque rotelle da 50 mm di diametro. Caratteristica non indifferente: l’imbottitura dei braccioli, molto comoda durante le lunghe sessioni di gioco, i braccioli poi possono anche essere regolati verso l’alto o il basso fino a portarli paralleli allo schienale, in modo che “spariscano” ad esempio durante l’uso di periferiche VR o di un volante con pedaliera per i simulatori di guida.

La ELBRUS 1 è costruita per supportare utente con un’altezza fino a 190 cm ed un peso fino a 120 kg. Il prezzo di vendita suggerito dal produttore è di 139 euro.

Passiamo ora alla sorella maggiore, la ELBRUS 2, progettata con un design più classico e minimalista e realizzata in similpelle traforata e traspirante.

Il colore principale è sempre il nero che però viene accompagnato, in questo modello, da dettagli disponibili in 4 colorazioni (blu, verde, grigio e rosso). Per questa sedia, Sharkoon ha pensato al massimo comfort da offrire all’utente, equipaggiandola con due cuscini rivestiti da un soffice tessuto, uno per la zona lombare e l’altro per la zona cervicale.

Il rivestimento della ELBRUS 2 è un materiale facile da pulire, molto durevole e resistente all’usura. Anche questo modello è dotato di schienale inclinabile dai 90° ai 160° e di pistone per regolarne l’altezza.

I braccioli sono differenti dalle ELBRUS 1, in questo caso non sono imbottiti ma aggiungono più possibilità di personalizzazione della loro posizione essendo regolabili in altezza, roteabili e traslabili in avanti e indietro.

Sempre presente la base a cinque razze con rotelle dal diametro da ben 60 mm in questo caso. Cresce la resistenza, la ELBRUS 2 è in grado di sopportare un peso di ben 150 kg.

Il prezzo di vendita consigliato per questo modello è di 199 euro. Entrambi i modelli sono già disponibili e acquistabili presso i rivenditori autorizzati fisici e online.