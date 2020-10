Eleganza e colori si fondono nel nuovo AIO di ID-Cooling

Il produttore ID-Cooling ha presentato recentemente la sua nuova linea di sistemi di raffreddamento a liquido AIO per processori chiamata Ice Flow ARGB Snow. In pratica, si tratta essenzialmente di una variante della serie originale Ice Flow ARGB che l’azienda ha presentato nel luglio 2020.

Ovviamente, come di dice il nome stesso, questa nuova serie è realizzata in colore bianco (come la neve), il quale copre il water block, i tubi in nylon, il radiatore (comprese le alette in alluminio), il telaio delle ventole, nonché le ventole stesse. Tuttavia, non potevano di certo mancare i led RGB, posizionati sulle ventole.

Una caratteristica unica della serie Ice Flow ARGB è la posizione della pompa, che si trova sul radiatore, piuttosto che integrata con il water block della CPU. La serie Ice Flow ARGB Snow debutta con il modello con radiatore da 240×120 mm a doppia ventola. Il sistema di dissipazione a liquido possiede le stesse specifiche e capacità di raffreddamento (250 W) dell’originale.

Purtroppo, al momento ID-Cooling non ha ancora rivelato i prezzi del prodotto.

Continuando a parlare di sistemi di dissipazione, di recente vi abbiamo parlato anche del nuovo Arctic Freezer 50 per processori AMD e Intel, variante per CPU tradizionali dell’heat sink già impiegato per i processori della serie Threadripper.

Coloro che sono alla ricerca di water block per raffreddare le loro nuovissima GeForce RTX 3080 o RTX 3090, potrebbero essere, invece, interessati ai nuovi prodotti con illuminazione RGB prodotti da Bitspower. I nuovi waterblock BitsPower BP-VG3090FE e BP-VG3080FE sono studiati appositamente per il raffreddamento a liquido delle versione NVIDIA Founders Edition delle schede video, le quali utilizzano un PCB dal design personalizzato e dall’originale forma con intaglio a triangolo.