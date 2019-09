HD60 S+, la nuova scheda di acquisizione esterna di Elgato

Elgato sforna una nuova scheda esterna per l'acquisizione video: ecco la HD60 S+, evoluzione del modello HD60 S.

Elgato ha annunciato la nuova HD60 S+, una scheda esterna di acquisizione video che consente a tutti gli streamer di riprodurre giochi ad alta definizione in formato 4K60 HDR10 (passthrough) e, contemporaneamente, di trasmettere e registrare il gioco in 1080p60 HDR10 (2160p30, 1080p60 HDR, 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p, 480p).

Con HD60 S+ avviare uno streaming e configurarlo non dovrebbe per nulla difficile grazie a una connessione USB 3.0 e la totale compatibilità con le applicazioni streaming più diffuse tra cui OBS Studio, Streamlabs OBS e XSplit per trasmettere i propri contenuti su Twitch, YouTube e Mixer.

Evoluzione del modello HD60 S, la HD60 S+ è in grado di gestire trasmissioni 4K60 HDR10 con lag secondo Elgato “pari a zero” e un downscaling per video esterno che consente di attivare lo streaming su qualsiasi piattaforma in qualità full HD 1080p60 e di registrare filmati in 1080p60 HDR10.

La HD60 S+ è dotata inoltre della tecnologia “Instant Gameview” per mantenere gioco, microfono, webcam e altre periferiche perfettamente sincronizzate.

Il software 4KCU di Elgato offre anche alcune funzioni per migliorare l’esperienza complessiva: “Registrazione flashback” salva le sessioni di gioco catturando ogni momento in modo retroattivo grazie ai controlli DVR, mentre la funzione “Commenti in diretta” registra l’audio del microfono come una traccia separata.

In questo modo è possibile regolare in maniera indipendente in fase di post-produzione l’audio del gioco e del microfono, creando quindi contenuti migliori e professionali. Oltre a registrare perfettamente la profondità del colore del formato HDR10 è possibile sfruttare le funzionalità avanzate per creare e gestire contenuti audiovisivi indipendentemente dall’editor video usato.

Elgato HD60 S+ è disponibile immediatamente al prezzo di 200 euro, con garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di Corsair ed Elgato. Maggiori dettagli nella pagina sul sito ufficiale.