Elgato Light Strip, le nuove strisce LED per streamer e non solo

Una “complete light experience”: è così che Elgato, azienda tecnologica tedesca, descrive l’esperienza di utilizzo delle sue nuove strisce LED Elgato Light Strip. Composta da 108 LED RGBWW, con LED dedicati alla luce bianca e alla luce fredda, questa nuova striscia LED è progettata in modo da riprodurre uno spettro molto più ampio di temperature e di colori rispetto a quelle tradizionali, potendo spaziare tra 16 milioni di colori e un’intensità luminosa (dimmerabile) di ben 2000 lumen. La striscia è facilmente configurabile e controllabile sia da Mac/Windows che da iOS/Android, basterà collegarla al proprio dispositivo tramite Wi-Fi.

Oltre alla vasta gamma di colori e alla luminosità offerta da questa striscia LED, una caratteristica senza dubbio notevole è quella della rimozione del flickering: Elgato infatti ha progettato le Light Strip appositamente per evitare il fastidioso effetto delle “righe” visibili nelle riprese video (causate proprio dall’illuminazione delle altre strisce LED) utilizzando dei segnali PWM (Pulse Width Modulation) ad altissima frequenza che consentono di avere un segnale luminoso sostanzialmente costante.

All’interno della confezione di vendita troviamo, oltre alla striscia LED, l’alimentatore con diverse spine, il controller, una striscia adesiva Tesa per attaccare il controller a diverse superfici e un piccolo manuale utente. Le Elgato Light Strip sono lunghe 2 metri, larghe 12mm e spesse solamente 3mm, mentre il controller misura 88x39x19 mm. Purtroppo le strisce non possono essere collegate in cascata.

Luminosità 2000 lumen (dimmerabile) Temperatura colore 3500 – 6500 Kelvin (regolabile) Consumo 30 watt Wi-Fi 2,4GHz, 802.11n Crittografia WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES Dimensioni Light Strip 2000x12x3 mm Dimensioni controller 88x39x19 mm

Sulle Elgato Light Strip è già applicato un adesivo, che permette di attaccarle facilmente a quasi ogni tipo di superficie. Dopo aver collegato la Striscia all’alimentazione, potrete controllare l’illuminazione dal Control Center Elgato, che offre un’interfaccia molto intuitiva e di facile utilizzo e comprensione per chiunque; la gestione risulta semplice e immediata e potrete personalizzare le Light Strip in pochi passi senza particolari problemi.

Oltre all’uso del Control Center, Come tutti i prodotti Elgato la striscia LED può essere completamente gestita anche tramite lo Stream Deck fornito dalla stessa azienda, un pannello che vi consente di modificare istantaneamente qualsiasi impostazione di luminosità e/o colore premendo semplicemente un tasto. Le Elgato Light Strip sono già disponibili sul mercato italiano al prezzo di 59,99 euro.