EmuOS, tantissimi giochi e software classici disponibili via browser

Per i più nostalgici che sentono la mancanza di videogiochi e software classici, ormai non più disponibili o semplicemente non compatibili con i moderni PC, è arrivato in soccorso EmuOS. Il sito web funge da archivio storico del software e permette l’accesso al suo intero catalogo via browser. Cosa aspettate? Sono inclusi nel progetto anche Pong, Worms 2, tutti i primi tre capitoli di Quake e persino WinAmp e Flappy Bird!

EmuOS può essere utilizzato selezionando tra tre diverse skin dall’aspetto retrò che richiamano visivamente i sistemi operativi del passato: Windows 95, Windows 98 o Windows ME. EmuOS è parte del progetto Emupedia, la cui pagina di GitHub descrive così il proprio scopo:

“Lo scopo di Emupedia è quello di servire come meta-risorsa, hub e comunità senza scopo di lucro per coloro che sono interessati principalmente alla conservazione dei videogiochi, che mira a raccogliere, archiviare e conservare digitalmente giochi e software per renderli disponibili online accessibili da un’interfaccia utente user-friendly che simula diversi sistemi operativi retro per scopi educativi“.

All’interno di EmuOS è possibile trovare delle vere e proprie perle, titoli che hanno fatto la storia del mondo dei videogame, come Street Fighter Alpha, Doom, Half-Life, Diablo, Tomb Raider e moltissimi altri.

Non potevano mancare i classici Pong, Tetris e Pac-Man mentre per i veri nostalgici dei tempi andati è persino possibile resuscitare lo storico e (non troppo) amato assistente digitale di Microsoft: Clippy!

EmuOS è avviabile direttamente dal vostro browser semplicemente recandovi sulla pagina ufficiale del progetto. All’apertura vi verrà chiesto quale aspetto grafico desiderate utilizzare e, dopo aver atteso il boot in stile vintage del sistema operativo, potrete subito iniziare a sbizzarrirvi con i software messi a disposizione.