Endorfy debutta anche nel mondo dei case per PC con il nuovo Arx 700 Air, chassis mid tower progettato internamente dall’azienda che offre tanto spazio, ventole integrate e un prezzo interessante; scopriamolo in questa recensione.

Il case misura 472 x 486 x 228 mm, quindi è leggermente più alto di alcune alternative popolari in questo segmento come il Corsair 4000D o l’NZXT H5 Flow. Arriva sul mercato in due versioni, una con ventole classiche (quella che abbiamo provato) e una con ventole dotate di LED RGB. La principale differenza tra le due varianti è che la versione Air, quella senza LED, include cinque ventole Stratus 140 PWM, mentre la versione ARGB include 4 ventole Stratus 140 PWM ARGB.

Il case è costruito in metallo, ma non manca la classica paratia in vetro temperato per mettere in mostra i componenti; ci sono 7 slot d’espansione per installare tutto quello che serve, comprese le GPU più ingombranti, ma purtroppo non è possibile montare la scheda video in verticale. Il pannello frontale e superiore sono mesh, l’ideale per massimizzare il flusso d’aria e tenere al fresco i vari componenti; ovviamente ci sono dei filtri antipolvere, posizionati sopra, davanti e sotto, che ne evitano l’ingresso nel sistema e facilitando parecchio la pulizia del PC.

L’Endorfy Arx 700 Air può ospitare schede madri ATX, microATX e Mini-ITX, schede video lunghe fino a 410mm, dissipatori per la CPU alti fino a 179mm e alimentatori fino a 340mm. Lo spazio per l’alimentatore è anche dotato di una speciale slitta di montaggio che ne facilita parecchio l’installazione, strizzando l’occhio anche a chi è alle prime armi e assembla un PC per la prima volta.

Oltre che per i componenti principali, il case mette a disposizione anche tantissimo spazio per l’archiviazione: oltre a uno slot per unità da 2,5” o 3,5”, ci sono ben sei slot per SSD 2,5”. Buona anche la connettività del pannello I/O frontale, che offre una porta USB-C, due USB-A e due jack da 3,5mm dedicati rispettivamente a cuffie e microfono.

Le cinque ventole preinstallate sono configurate con le tre frontali in ingresso e quella posteriore e superiore in estrazione e tutte collegate a un piccolo hub; se ne possono aggiungere altre due sul pannello superiore per massimizzare il flusso d’aria.

In alternativa possono ovviamente essere installati dei radiatori per il raffreddamento a liquido, e anche in questo caso l’Endorfy Arx 700 Air ha spazio da vendere: davanti e sopra possono essere installati radiatori fino a 360mm, mentre sul retro il massimo è un radiatore da 140mm. La particolarità sta però nel fatto che i due radiatori da 360mm possono essere installati contemporaneamente, aprendo di fatto a possibilità molto interessanti: con così tanta capacità di raffreddamento si può tranquillamente installare una configurazione di fascia alta, con componenti di ultima generazione (pensate a Core i9-13900K, Ryzen 9 7950X e RTX 4090), completamente raffreddata a liquido con un impianto custom.

La nostra esperienza

Per darvi un’idea della quantità di spazio a disposizione, abbiamo assemblato nel case una build con scheda madre Z690 ATX, processore Intel Core i9-12900K, dissipatore Noctua NH-D15 (installato grazie al kit LGA1700 di Noctua), scheda grafica RTX 4080 Founders Edition e alimentatore ATX 3.0 equipaggiato con il nuovo cavo 12VHPWR certificato fino a 450 watt.

Assemblare all’interno del case di Endorfy è davvero semplice grazie allo spazio a disposizione e anche le molte feritoie per far passare i vari cavi aiutano parecchio. Per il cable management ci sono delle fascette preinstallate che aiutano a tenere in ordine i cavi.

Le cinque ventole preinstallate da 140mm accelerano le operazioni di assemblaggio, dato che la loro disposizione (3 frontali, 1 sopra e 1 dietro) è già ottimale per dissipare efficacemente il calore e non è necessario spostarle o rimuoverle, a meno che ovviamente non si voglia installare un sistema di raffreddamento a liquido.

Oltre che facile da assemblare, la nostra build di fascia alta si mantiene anche fresca all’interno del case: l’abbiamo usata per diverse ore eseguendo dei test con i videogiochi più recenti e non abbiamo riscontrato problemi né di temperature né di rumorosità, segno che le ventole Endorfy Stratus sono silenziose, oltre che efficaci nel raffreddamento.

Verdetto

Con un prezzo di 109€ l’Endorfy Arx 700 Air compete direttamente con il Corsair 4000D Airflow e l’NZXT H5 Flow citati in apertura, due case mid tower decisamente diffusi e apprezzati. La concorrenza è agguerrita, ma il nuovo case di Endorfy ha tutte le carte in regola per combattere ad armi pari e dire la sua in un segmento senza dubbio affolato; la nuova proposta della casa polacca può ospitare GPU più lunghe, CPU più alte e radiatori più grandi dei due concorrenti, fattori in molti casi determinanti nella scelta di un case, senza risultare eccessivamente più grande.

L’Endorfy Arx 700 Air ha un rapporto qualità / prezzo davvero interessante ed è una buona soluzione per tanti utenti diversi: quelli che vogliono un case in cui installare hardware di ultima generazione senza problemi, i neofiti alle prime esperienze, o gli appassionati che stanno progettando un custom loop di tutto rispetto, magari sfruttnado il supporto al doppio radiatore da 360mm. A conti fatti, è un case che tutte le persone che stanno assemblando un nuovo PC dovrebbero considerare.