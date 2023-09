Dopo avervi parlato qualche tempo fa del Navis F240, dissipatore a liquido all in one di buona qualità, oggi trattiamo un nuovo prodotto della polacca Endorfy, il Fortis 5 Dual Fan. Si tratta questa volta di un dissipatore ad aria, con buone caratteristiche che lo rendono adatto a PC da gaming di fascia media.

In confezione troviamo il dissipatore, le due ventole, la pasta termica, il manuale, e il kit di montaggio. Il Fortis 5 Dual Fan è compatibile con tutte le CPU moderne Intel e AMD, dato che può essere installato sui socket AM4 e AM5 e su quelli LGA1200 e LGA1700. La lista di socket compatibili è molto più ampia e va decisamente indietro nel tempo, ma per comodità ci limiteremo a dire che il dissipatore non può essere installato su intel LGA775 e LGA1366 e su AMD STRX4.

Le due ventole che si occupano di raffreddare la torre in alluminio sono diverse: a disposizione ci sono una Fluctus 140mm e una Fluctus L120, da 120mm. Entrambe operano tra i 250 e i 1400 RPM.

Il design è molto classico: la torre di alluminio non è verniciata e sui dui lati troviamo le due ventole. La parte superiore è coperta da una cover in plastica nera che riporta il logo endorfy ed è presente un incavo in cui infilare il cacciavite per fissare il dissipatore al bracket.

Installazione

L’installazione del Fortis 5 Dual Fan è abbastanza semplice: una volta assicurato il bracket alla scheda madre, è sufficiente posizionare la torre in alluminio e stringere le due viti preinstallate. Le ventole si ancorano alla torre tramite delle clip in metallo, a dire il vero non semplicissime da fissare, soprattutto perché tendono a uscire facilmente dai fori delle ventole. Per darvi un’idea, è lo stesso sistema che troviamo sui Noctua (e non solo), ma li l’installazione risulta molto più semplice.

Il modo migliore per installare le due ventole è in configurazione push-pull, con quella da 120mm dietro e quella da 140mm davanti. Il dissipatore non è eccessivamente grande e non crea particolari problemi di compatibilità con le RAM, tuttavia se avete kit con 4 moduli dovrete quasi sicuramente tenere la ventola più in alto.

Prestazioni di raffreddamento

Abbiamo montato l’Endorfy Fortis 5 Dual Fan su una piattaforma con processore Intel Core i5-13600K e abbiamo eseguito alcuni test per valutarne le prestazioni di raffreddamento, registrando valore di picco e valore medio raggiunto dalla CPU.

Partiamo dai giochi, dove abbiamo sfruttato Cyberpunk 2077 per i nostri test impostando i dettagli massimi e la risoluzione Full HD. La CPU raggiunge una temperatura di picco di 92°C, ma non appena le ventole salgono di giri e il dissipatore inizia a lavorare a pieno regime, questa scende rapidamente e si attesta su una media di 72°C. Si tratta di un buon risultato, segno che il dissipatore riesce a gestire adeguatamente il carico e non avrà alcun problema in un PC da gaming.

Nel rendering le cose vanno invece peggio e il Fortis 5 Dual Fan fa più fatica. Blender Benchmark è un test estremamente impegnativo e la CPU viene spinta immediatamente a 100 gradi; tuttavia, anche in questo caso, non appena le ventole aumentano di giri la temperatura cala e si assesta su una media di 88°C, un valore non bassissimo ma ampiamente sotto la soglia d’allarme.

Lo stress test di 30 minuti con OCCT restituisce uno scenario molto simile a quello visto con Blender: il dissipatore ad aria targato Endorfy fatica a tenere sotto controllo il Core i5-13600K, che sfiora spesso i 100°C.

Durante i nostri test abbiamo misurato anche la rumorosità, posizionando il fonometro a 20cm di distanza, perpendicolare alla ventola posteriore; dato che le misurazioni non sono state eseguite in una camera anecoica i valori non vanno intesi come assoluti, ma servono a dare un’idea del rumore generato dal Fortis 5 Dual Fan.

Nei benchmark le ventole girano quasi sempre al 100%, arrivando a far registrare mediamente 63,5 dB e risultando quindi abbastanza rumorose. In ogni caso non è un valore alto al punto tale da infastidirvi durante le vostre sessioni di gioco, considerando che avrete indosso delle cuffie.

Verdetto

L’Endorfy Fortis 5 Dual Fan è un dissipatore che si è dimostrato valido nel gaming, dove ha gestito senza difficoltà anche una CPU impegnativa come il Core i5-13600K, che può arrivare a generare parecchio calore se spinto al limite, come si vede dallo stress test e da quello di rendering. In questi benchmark, dove la CPU è spinta al limite, fatica un po’.

Al prezzo di circa 50 euro, l’Endorfy Fortis 5 Dual Fan può essere una buona scelta per un PC gaming di fascia media, dove la CPU è un Core i5-13400 o al massimo un Core i5-13600K, come nei nostri test, ma deve fare i conti con parecchia concorrenza. Con il Core i5-13400 probabilmente non ci saranno nemmeno i problemi riscontrati in rendering e stress test, dato che produce meno calore; se però sul vostro PC usate spesso software simili, vi consigliamo di orientarvi su un sistema di raffreddamento a liquido, capace di gestire meglio questi carichi.