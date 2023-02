Se siete appassionati di streaming, di sicuro siete sempre alla ricerca di nuovi prodotti in grado di migliorare la vostra esperienza di registrazione audio. Endorfy, brand emergente nel mondo di componenti e periferiche, ha lanciato due nuovi microfoni per streamer dotati di LED RGB. Ricordiamo che Endorfy è un marchio creato da Cooling per soddisfare le esigenze dei consumatori a livello globale e seguire le tendenze moderne della comunicazione. Grazie alla sua grande attenzione per la qualità dei prodotti, Endorfy si sta affermando sempre di più sul mercato della tecnologia.

Endorfy AXIS Streaming è un microfono dal design esclusivo, in grado di migliorare la qualità audio del vostro home studio. La scocca nera con retroilluminazione ARGB non solo nasconde una tecnologia all’avanguardia, ma è anche estremamente versatile e vi permette di cambiare la modalità di registrazione per soddisfare le vostre esigenze, offrendo al contempo un audio pulito e di alta qualità in qualsiasi scenario.

Photo Credit: Endorfy

Ma se volete dare un tocco di classe al vostro home studio, dovreste optare per l’Endorfy AXIS Streaming Onyx White, disponibile in un’elegante colorazione bianca. Questo microfono vi darà l’opportunità di creare liberamente, grazie alle varie modalità di registrazione e all’audio pulito e di alta qualità. Inoltre, il design esclusivo e la scocca bianca renderanno il vostro setup ancora più accattivante.

I nuovi microfoni Endorfy sono disponibili al prezzo di 105€ e costituiscono un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono migliorare la qualità delle loro live e dei loro video. Grazie alla tecnologia avanzata e ai LED RGB, questi dispositivi vi permetteranno di creare un ambiente unico e originale. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dei prodotti sul sito ufficiale.