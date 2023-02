Tramite un comunicato stampa, Endorfy, brand emergente nel mondo di componenti e periferiche creato da Cooling per seguire le tendenze moderne della comunicazione e soddisfare le esigenze dei consumatori a livello globale, affermandosi sul mercato della tecnologia, ha presentato una serie di nuovi microfoni dedicati a varie fasce di pubblico.

Il microfono Endorfy Solum è la scelta perfetta per chi cerca un suono nitido e dettagliato. Grazie alla sua caratteristica cardioide, questo microfono privilegia i suoni provenienti dalla parte anteriore della capsula, eliminando i fastidiosi rumori di sottofondo. Inoltre, il pratico braccio di 90 cm consente di liberare spazio sulla scrivania durante le lunghe sessioni di lavoro o di gioco. Disponibile in diverse versioni, Endorfy Solum è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi utente, dallo streaming ai video virali, dalle chat alle registrazioni audio di alta qualità. Ad esempio, nella variante “Streaming”, grazie al pulsante di disattivazione dell’audio nella zona superiore è sempre possibile controllare la registrazione e interromperla in caso di necessità.

Photo Credit: Endorfy

Ma non è solo il suono a stupire di questo microfono. Il design unico e accattivante del modello Endorfy Solum Streaming Onyx White è in grado di catturare l’attenzione di chiunque, rendendolo un elemento di grande impatto visivo sulla scrivania. Per chi desidera un microfono che non solo fornisca un suono di alta qualità, ma anche un oggetto esteticamente piacevole, l’Endorfy Solum Streaming Onyx White rappresenta una scelta ideale. Con questo microfono, gli streamer, i videomaker e gli appassionati di tecnologia possono finalmente avere un dispositivo che si integra perfettamente con il loro stile e le loro esigenze.

I nuovi microfoni Endorfy sono disponibili da oggi. Di seguito trovate il prezzo dei diversi modelli: