Endorfy, marchio emergente nel settore delle componenti e periferiche, ha annunciato attraverso un comunicato stampa una nuova gamma di ventole, che si differenziano tra loro per dimensioni e caratteristiche, progettate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente.

Endorfy Stratus 120 PWM, sviluppata in collaborazione con Synergy Cooling, è una ventola da 120 mm di alta qualità, in grado di competere con modelli più grandi e adattarsi a quasi tutti i case. Dotata di una modalità semi-passiva opzionale, gestisce efficacemente dissipatori con alette dense e case con filtri antipolvere, garantendo alte prestazioni in ogni condizione. Si continua con la sua versione dotata di illuminazione RGB, ovvero la Endorfy Stratus 120 PWM ARGB.

Passiamo ora alla Endorfy Stratus 140 PWM, ventola da 140 mm ideale per offrire raffreddamento e comfort in ogni scenario, anch’essa realizzata insieme a Synergy Cooling e che presenta una modalità semi-passiva opzionale, garantendo elevate prestazioni in qualsiasi circostanza. La ventola è disponibile anche nella variante Endorfy Stratus 140 PWM ARGB, dotata di led RGB.

Photo credit: Endorfy

Infine, abbiamo le Endorfy Zephyr 120 e Endorfy Zephyr 80, ventole compatte, rispettivamente da 120 e 80 mm, che, grazie al resistente cuscinetto FDB, si adattano a quasi tutti i case per PC e, con un cavo lungo 600 mm, il montaggio risulta semplice.

La collaborazione tra Endorfy e Synergy Cooling ha portato alla realizzazione di ventole di alta qualità, con prestazioni paragonabili a quelle di marchi più affermati. L’attenzione al dettaglio e alle esigenze degli utenti, insieme all’innovazione e alla ricerca costante di soluzioni ottimali, rendono queste ventole una scelta eccellente per migliorare il raffreddamento e il comfort acustico, grazie alle modalità semi-passive opzionali presenti in alcuni modelli.

Le nuove ventole Endorfy sono già disponibili. Di seguito trovate i prezzi dei diversi modelli: