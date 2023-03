Endorfy è un brand relativamente nuovo che potreste non aver mai sentito, ma in realtà si tratta della fusione tra SPC Gear e SilentiumPC, marchi sul settore da tempo e con molta esperienza nel campo dell’hardware PC. Ciò significa che da Endorfy ci si possono aspettare prodotti di assoluta qualità, visti gli anni di esperienza.

Oggi parliamo dell’Endorfy Navis F240, un dissipatore all-in-one con radiatore da 240mm con alcune caratteristiche di certo interessanti: un sistema di installazione semplice con un bracket particolare, integrato e che si adatta sia ai socket Intel che a quelli AMD senza bisogno di cambiare le staffe, delle ventole con pale seghettate e la totale assenza di LED RGB, che oltre a dare un tocco “stealth” al dissipatore, contribuisce a ridurre al minimo il numero di cavi ed elimina la necessità di un hub, facilitando parecchio il cable management.

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche alla mano, l’Endorfy Navis F240 è dotato di un radiatore in alluminio da 120x275x28 mm, su cui sono montate due ventole Endorfy Fluctus 120 PWM da 120mm con una velocità dai 250 RPM ai 1800 RPM (+/- 10%). La pompa è una Navis F PWM con velocità di 1600-2600 RPM (+/- 10%) e piastra di contatto in rame. Il dissipatore è compatibile con i socket Intel LGA1150, 11511, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3 e 2066 e con quelli AMD AM4 e AM5, quindi può essere installato su tutte le configurazioni moderne. L’Endorfy Navis F240 è disponibile a un prezzo di circa 100€ ed è coperto da tre anni di garanzia.

La pompa ha un design molto semplice, ma leggermente diverso da quello a cui siamo abituati con altri prodotti di questo tipo, principalmente a causa del bracket d’installazione “universale” integrato. Come vedete sono presenti 8 fori, che si andranno ad allineare con quelli della motherboard Intel o AMD su cui verrà montato il dissipatore, facilitando il processo di installazione anche agli utenti meno esperti.

La parte superiore ha una finitura in stile metallo spazzolato e integra il logo dell’azienda, ma dal momento che non può essere ruotata, questo sarà a testa in giù nella maggior parte delle configurazioni. Dal lato destro spuntano il cavo SATA per l’alimentazione e il 4-pin da collegare alla scheda madre. si trovano tra i due innesti dei tubi dove passa il liquido, ma c’è molto spazio e non danno alcun fastidio né durante il montaggio né durante l’orientamento dei tubi.

Le ventole Fluctus sono invece collegate in serie e ognuna è dotata di 9 pale con una particolare finitura dentellata che migliora le prestazioni.

Installazione

L’installazione, come già detto, è semplicissima: le ventole sono già montate sul dissipatore, quindi una volta installato il backplate non dovrete far altro che fissare il radiatore al case, poggiare il la pompa sulla CPU, inserire le molle sulle viti di fissaggio e poi avvitare la pompa al bracket. Fatto questo basta collegare i cavi e il gioco è fatto.

Segnaliamo che, come purtroppo con parecchi dissipatori all in one, i raccordi dei tubi che entrano nella pompa sporgono troppo e rendono impossibile utilizzare l’Endorfy Navis F240 su schede madri mini-ITX a causa dello spazio insufficiente. Come vedete dalla foto qui sotto, non c’è abbastanza spazio per inserire il modulo RAM più interno.

Prestazioni di raffreddamento

Considerando quanto sono energivore (e quanto calore producono le CPU moderne), abbiamo testato l’Endorfy Navis F240 abbinandolo a un Core i5-13600K, dato che avrebbe avuto poco senso testare un AIO da 240mm su soluzioni di fascia superiore. Abbiamo misurato temperatura media e di picco in gioco sfruttando Cyberpunk 2077, in rendering con Blender Benchmark e per un periodo prolungato di tempo sfruttando il test integrato di OCCT.

Per darvi un valore di riferimento, i benchmark sono stati effettuati in un ambiente con temperatura di 20°C. Detto questo partiamo dai test in gioco, dove abbiamo testato Cyberpunk 2077 in Full HD con dettagli alti, disattivando ray tracing, DLSS e anche FSR. Il Core i5-13600K ha raggiunto i 79°C di picco, per poi assestarsi sui 62°C medi una volta che le ventole hanno iniziato a ruotare a un numero maggiore di RPM. Blender Benchmark mette a dura prova il dissipatore, ma ce lo aspettavamo; durante il rendering delle tre scene la CPU opera mediamente a 83°C, ma inizialmente tocca anche i 100°C per una manciata di secondi. Nel test prolungato di OCCT abbiamo invece rilevato una temperatura di picco pari a 89°C e una media di 68°C. Infine, in idle la temperatura è stabile sui 30°C.

Oltre alla temperatura abbiamo registrato anche la rumorosità, anche in questo caso sia in gioco che in rendering, posizionando il fonometro perpendicolare al radiatore, a 20cm di distanza. In gioco la rumorosità si attesta sui 45,6 dBA, mentre nel test di Blender, dove le ventole operano al 100%, tocca i 50,6 dBA.

Verdetto

L’Endorfy Navis F240 è un dissipatore all in one ben costruito, dal prezzo interessante e con buone prestazioni, capace di gestire anche l’attuale CPU top di gamma della fascia media, decisamente impegnativo da tenere a bada. Offre anche un ottimo rapporto qualità/prezzo, che ne va ad aumentare il valore e lo rende ancor più interessante per tutti gli utenti che tengono questo aspetto in forte considerazione, e un sistema d’installazione semplice anche per i novizi.

La totale assenza di illuminazione RGB potrebbe scontentare quelli che mettono al primo posto l’estetica della propria build, ma a nostro avviso non è un elemento così importante, inoltre la scelta ha permesso a Endorfy non solo di contenere i costi, ma anche di ridurre al minimo il numero di cavi da collegare, migliorando il cable management. La rumorosità massima invece è leggermente elevata, anche se non esagerata.

Nel complesso quindi se siete alla ricerca di un dissipatore valido e non troppo costoso per una configurazione di fascia media dedicata al gaming, questo Endorfy Navis F240 è una buona scelta. Se invece avete in mente di sfruttare la CPU per rendering o altri carichi altrettanto impegnativi, valutate l’acquisto della versione da 280mm o 360mm, capaci di gestire meglio il processore anche in questi scenari.