Qualche mese fa vi abbiamo parlato della Endorfy Thock Compact Wireless, una buona tastiera meccanica 60% con PCB hot swap dal buon rapporto qualità / prezzo pensata per i videogiocatori. In questo articolo vi racconteremo la nostra esperienza con la sorella maggiore, la Endorfy Thock 75% Wireless.

Si tratta, come intuibile dal nome, di una tastiera meccanica con form factor 75%, vale a dire completo di frecce direzionali e tasti funzione, oltre che del potenziometro per la regolazione del volume, ormai onnipresente sulle tastiere meccaniche con questo form factor. Anche qui troviamo un PCB hot swap con illuminazione LED RGB posizionata a nord e compatibile con switch 5 pin, quindi supporta la grande maggioranza degli switch in commercio.

Se non sapete bene cosa significhi “PCB hot swap”, in poche parole vuol dire che potete sostituire gli switch, ossia il tasto vero e proprio, senza bisogno di rimuovere la saldatura di quelli già installati e dover successivamente saldare i nuovi. Una bella comodità, sia perché vi permette di risparmiare un sacco di tempo, sia perché permette anche a chi non è pratico con la saldatura di provare tutti gli switch che vuole, per poi scegliere i suoi preferiti.

Le Endorfy Thock 75% Wireless misura 326 × 136,2 × 42,5 mm ed è disponibile con tre tipi di switch: Kalih Box Black (noi abbiamo ricevuto questa versione) o Kalih Box Red, entrambi lineari, oppure con i Kalih Box Black, tattili. Per quanto riguarda i layout, la tastiera c’è anche con layout italiano ISO (ossia con il tasto invio grande, alto due file di tasti), oltre che internazionale.

In termini di funzionalità abbiamo tutto ciò che ci si aspetta da una tastiera di questo tipo: abbiamo tripla connettività, via cavo USB-C, Bluetooth e wireless, con il dongle 2,4G posizionato in un alloggiamento apposito sotto la tastiera, vicino allo strumento per la rimozione dei tasti. Si possono collegare fino a 3 dispositivi Bluetooth ed è possibile scegliere quale connessione senza fili usare in maniera molto semplice, premendo il tasto FN (quello con il logo Endorfy) e un numero da 1 a 4. Il tasto FN funge anche da indicatore di batteria, lampeggiando di rosso quando questa sta per scaricarsi.

I LED RGB possono essere completamente controllati e gestiti direttamente dalla tastiera, tramite gli appositi comandi indicati facilmente identificabili grazie alla legenda sui tasti. I keycaps sono in PBT Double Shot, che assicura la massima longevità ed evita che diventino lucidi, come capita con quelli in ABS.

La Endorfy Thock 75% Wireless offre infine due regolazioni per l’altezza, una più pronunciata dell’altra. Sono comode soprattutto quando si scrive, scenario in cui aiuta avere la tastiera leggermente inclinata.

Ad accompagnare la tastiera c’è anche il poggiapolsi Thock 75% palm rest (acquistabile separatamente a 14,90€), progettato appositamente per questo modello. In confezione include dei piedini in gomma magnetici da sostituire a quelli della tastiera, un’ottima aggiunta che assicura un collegamento saldo tra la Thock 75% Wireless e il palm rest.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato la Endorfy Thock 75% Wireless come nostra tastiera quotidiana per alcune settimane, usandola sia per scrivere articoli che per giocare. Dopo averla testata a lungo, possiamo dire che il feedback dei tasti è nella media, e anche il potenziometro è soddisfacente da usare. L’unico neo sono gli stabilizzatori, che soprattutto sulla barra spaziatrice presentano il classico “rattling” di quando non sono lubrificati. Per fortuna non è il suono peggiore che abbiamo sentito ed è abbastanza semplice porvi rimedio, anche senza dover smontare tutta la tastiera.

Per quanto riguarda la scrittura di testi, il feedback dei tasti è buono e si riesce a lavorare in maniera spedita, senza incorrere in errori di battitura. Altezza e spaziatura dei tasti sono classiche, quindi non dovrete abituarvi a qualcosa di nuovo da questo punto di vista, non avrete problemi se già usate una tastiera meccanica. Potreste avere invece qualche difficoltà a scrivere per tante ore, perché i tasti sono “pesanti” da premere e le mani si affaticano abbastanza in fretta. La colpa è da imputare agli switch Kailh Box Black, che hanno bisogno di una forza d’attuazione di 60g, più alta rispetto a quella che si ha solitamente sulle tastiere meccaniche. Se vi piace la Endorfy Thock 75% ma volete usarla anche per scrivere, vi consigliamo di optare per le varianti con switch Red o Brown, switch con una forza d’attuazione minore (45g in entrambi i casi) e quindi più facili da premere.

L’esperienza di gioco è priva di problemi, anzi qui abbiamo apprezzato la forza d’attuazione maggiore degli switch Black, che evita che si premano per errore tasti adiacenti, magari nella foga di un’azione. La tastiera risponde sempre bene ai comandi, sia quando è collegata via cavo che in modalità wireless 2,4G e non ha nulla da invidiare ai prodotti di marche ben più famose. Ovviamente vi sconsigliamo di giocare tramite connessione Bluetooth, dato che la latenza più alta peggiora l’esperienza.

Durante le nostre settimane d’uso abbiamo provato a usare la tastiera senza poggiapolsi, ma ci siamo resi conto molto in fretta che è praticamente indispensabile. Usarlo migliora enormemente il comfort e permette di usare la tastiera davvero per tutto il giorno, senza che i polsi inizino a fare male. L’imbottitura non è eccessivamente morbida o abbondante, ma è sufficiente per fare quello che deve.

Conclusioni

Al prezzo di 82,90 euro, la Endorfy Thock 75% Wireless è una tastiera meccanica interessante, che offre buona qualità costruttiva, versatilità e affidabilità a un prezzo competitivo. Anche considerando il poggiapolsi magnetico, la spesa complessiva rimane sotto i 100 euro.

Se il formato 75% fa al caso vostro perché non volete perdere frecce direzionali e tasti funzione e cercate una tastiera collegabile a praticamente tutti i dispositivi dal buono rapporto qualità/prezzo, allora questa Endorfy può fare al caso vostro. Se la userete per scrivere molto, vi consigliamo di optare per la variante con switch Kailh Box Red (o Kail Box Brown, se preferite un feedback tattile più pronunciato), che affatica meno le mani.