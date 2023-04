Il mondo delle tastiere meccaniche compatte è in rapida espansione, merito soprattutto dei brand che sono entrati in un mercato che, fino a poco tempo fa, era quasi esclusivamente occupato da modelli custom. Tra le varie opzioni c’è anche la nuova Endorfy Thock Compact Wireless, soluzione interessante soprattutto nel prezzo, di circa 85 euro (al momento della stesura di questa recensione). Come si comporta? Scopriamolo nella nostra recensione.

Design e caratteristiche

La Endorfy Thock Compact Wireless è una 60%, un formato ridotto all’osso dove mancano anche la fila di tasti funzione e le frecce direzionali. È estremamente compatta (misura solo 290 x 101 x 47 mm) e perfetta per i videogiocatori: ha tutti i tasti essenziali e lascia libero tantissimo spazio per muovere il mouse.

È disponibile con layout ANSI internazionale e in tre versioni, equipaggiate con switch Kailh Box Red, Brown o Black, che resistono fino a 70 milioni di pressioni. Tra le mani abbiamo proprio questi ultimi, lineari e leggermente più silenziosi degli altri. I keycaps double-shot PBT sono neri e non diventano lucidi dopo molte ore d’uso, cosa che capita invece con quell in ABS. Usano un layout Cherry abbastanza classico e la legenda è trasparente, per far passare l’illuminazione RGB e donare un tocco di colore.

La struttura è totalmente in plastica, molto rigida e offre una bella sensazione di solidità. Sul bordo frontale trova posto il logo Endorfy e un indicatore LED che mostra lo stato della batteria, mentre su quello posteriore troviamo lo spazio dove far passare il cavo USB-C e un comodo adesivo che spiega come usare i tasti in seconda funzione e come rendere primarie le frecce direzionali. Sotto troviamo, oltre alla porta USB-C, l’alloggiamento per il ricevitore 2,4GHz e i piedini, due dei quali possono essere facilmente rimosse per usare la tastiera piatta anziché leggermente inclinata. Per finire, sul lato destro è presente il selettore per usare la tastiera in modalità cablata o senza fili (sia wireless che bluetooth).

Nel caso in cui non bastassero una buona qualità costruttiva e ampia connettività, sappiate che la Endorfy Thock Compact Wireless è anche hot swap, quindi potrete usare i vostri switch preferiti. È compatibile con switch sia 3 pin che 5 pin e il LED è posizionato a nord (in alto). A questo proposito, in confezione non mancano i due strumenti dedicati alla rimozione di keycaps e switch, rispettivamente in platica e in metallo.

Esperienza d’uso

La tastiera è plug and play: la si collega al PC (o si inserisce la chiavetta wireless), la si accende e si inizia ad usarla. Per connetterla tramite Bluetooth basta premere il tasto Fn (quello con il logo Endorfy) e uno tra Z, X e C; la lettera inizierà a lampeggiare per segnalare che la tastiera è entrata in modalità accoppiamento, a questo punto non si dovrà fare altro che trovarla tra i dispositivi bluetooth e connettervisi. Si possono accoppiare fino a tre device diversi e passare tra uno e l’altro con la stessa combinazione di tasti. Infine, anche i LED RGB si controllano direttamente dalla tastiera ed è possibile scegliere il colore, gli effetti di illuminazione e la sua intensità.

L’esperienza d’uso è molto buona quando si tratta di giochi: la tastiera risponde sempre ai comandi, è reattiva e non da l’impressione di perdere qualche input o avere troppa latenza, speciamente quando si è connessi via cavo o in 2,4GHz. L’abbiamo usata per diverse ore e siamo rimasti molto soddisfatti.

Discorso diverso al di fuori del gaming, dove si sente parecchio l’assenza dei tasti funzione e delle frecce direzionali. È vero che con le apposite combinazioni di tasti si possono mettere in prima funzione, ma si deve pur sempre rinunciare a qualcosa; il compromesso migliore è stato, nel nostro caso, lasciare i tasti da F1 a F12 in seconda funzione e mettere in prima funzione le frecce direzionali, rinunciando ad Alt destro, Ctrl destro, menu contestuale e punto di domanda, che nel layout ANSI internazionale è posizionati in basso, dove le tastiere italiane hanno il trattino. Per il resto l’esperienza di scrittura è buona, gli switch lineari offrono un buon feedback e non fanno stancare particolarmente le dita, ma chi vi scrive è abiutato a dei Gateron Silent Black; se di solito usate tastiere a membrana, potreste avere le mani indolenzite dopo qualche ora, almeno per un primo periodo.

Verdetto

La Endorfy Thock Compact Wireless è una buona tastiera meccanica, che ha dalla sua una buona qualità costruttiva, connettività completa, tante possibilità di personalizzazione grazie al PCB hot swap e un prezzo molto competitivo, che si aggira intorno agli 85 euro nel momento in cui scriviamo. Non avrà un case in alluminio o tecnologie particolari come alcune delle alternative presenti sul mercato, ma a una frazione del costo ha sicuramente molto da dire e può essere interessante per chi vuole una tastiera meccanica compatta e altamente personalizzabile, su cui poter sperimentare prima di assemblarne una totalmente custom.