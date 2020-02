Enermax annuncia il nuovo dissipatore AIO AquaFusion da 360mm

Enermax ha reso disponibile un nuovo dissipatore AIO da 360mm della linea AquaFusion. Il nuovo dispositivo può raffreddare CPU con un TDP massimo di 380W ed è compatibile con la maggior parte dei socket AMD ed Intel.

I dissipatori AquaFusion sono già riempiti col liquido refrigerante, per cui sono di facile installazione e non richiedono manutenzione. Il design completamente sigillato assicura la minima evaporazione del liquido e una lunga durata del prodotto.

Il design a doppia camera brevettato isola la pompa dal liquido refrigerante riscaldato, prolungando la durata del dissipatore.

Il liquido refrigerante freddo entra nella prima camera attorno alla pompa e viene poi spinto attraverso il cold plate per assorbire il calore.

Il liquido refrigerante, una volta assorbito il calore della CPU, si sposta poi nella seconda camera e, successivamente, viene trasportato al radiatore per essere raffreddato.

Il Design Central Coolant Inlet (CCI) inietta il liquido refrigerante direttamente sul punto più caldo della CPU assicurando un raffreddamento mirato. La tecnologia Shunt-Channel Technology (SCT) accorcia il percorso del flusso del refrigerante e consente un più rapido trasferimento del calore.

Il Waterblock RGB, caratterizzato dal design 3D Layer e dall’illuminazione Aurabelt, è in grado di creare effetti arcobaleno con 16,8 milioni di colori.

I LED sono sincronizzabili con le schede madri di Asrock, MSI e Gigabyte tramite i rispettivi software delle schede madri. I LED RGB indirizzabili funzionano solo con una tensione di 5 V.

Le ventole Squa RGB di ENERMAX sono dotate di RGB indirizzabili e sono caratterizzate dal design del telaio “Vortex Frame” che garantisce un’alta pressione del flusso d’aria. Il telaio di SquA RGB è dotato di cuscinetti in gomma per impedire il trasferimento delle vibrazioni al case.

La centralina di controllo RGB integrata offre una rapida configurazione di 10 effetti luminosi preimpostati senza la necessità di una scheda madre RGB o di software aggiuntivo.

I tubi rivestiti di alta qualità sono realizzati in gomma poliammidica, flessibile e di lunga durata, con strati multipli che garantiscono permeabilità zero e durata nel tempo; sono lunghi 400 mm. Per la massima sicurezza i collegamenti ai raccordi sono sigillati con colla extra forte.

Il radiatore offre un’ampia superficie di raffreddamento con elevata capacità di scambio termico grazie ai canali e alle sottili alette in alluminio.

Il dispositivo è compatibile con i seguenti socket: LGA 115x, LGA 1366, LGA 2011 (-3) Square ILM e LGA 2066, FM1, FM2 (+), AM2 (+), AM3 (+), e AM4.