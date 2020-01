Enermax lancia il case MAKASHI MK50 E-ATX

Il nuovo case di Enermax MAKASHI MK50 arriva con design caratterizzato dall’illuminazione RGB addressable nella parte frontale. Possiamo infatti apprezzare l’illuminazione che si sviluppa attraverso il pannello anteriore. Questo case offre tante possibilità in termini di spazio interno, infatti possiamo montare schede madri di tipo E-ATX.

La paratia laterale è realizzata in vetro temperato, il case è molto spazioso e apre la strada a tanti sistemi di dissipazione. Abbiamo infatti 3 posizioni di montaggio diverse per dissipatori a liquido e per 8 installazioni di ventole. Questa flessibilità di montaggio rende il case MAKASHI la soluzione perfetta per giocatori e modder.

La striscia RGB che possiamo vedere sul pannello anteriore può cambiare tra 13 effetti di illuminazione preimpostati. I LED RGB possono essere sincronizzati con schede madri compatibili di ASUS, ASRock, MSI e Gigabyte tramite le connessioni RGB addressable. Infine supporta anche la connessione Razer Chroma in combinazione con una scheda madre compatibile Asrock o MSI RGB.

Il case Makashi MK50 supporta le schede madri E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX, offrendo varie configurazioni di sistema. La gabbia dedicata agli hard disk posizionata inferiormente può scivolare verso la parte anteriore per creare dello spazio aggiuntivo per l’installazione di PSU più lunghe, fino a 20 cm.

La configurazione del sistema di raffreddamento supporta fino a 3 dimensioni differenti per i radiatori, ovvero 360, 280, 240 mm, oltre ovviamente ai più piccoli 140 e 120 mm. La paratia principale realizzata in vetro temperato 4 mm offre una vista ampia sul vostro hardware.

Lato connessioni, il nuovo case di Enermax offre una porta USB 3.0, due USB 2.0, HD Audio e un pulsante di controllo dell’illuminazione, comodamente accessibile dall’alto. Quando non sono in uso le porte sono protette dalla polvere da tappi in gomma. Il case Makashi MK50 è in grado di garantire un aspetto pulito nascondendo cavi, PSU e HDD dietro alla copertura dell’alimentatore. Non si tratta soltanto una caratteristica estetica, ma aiuta a mantenere un flusso d’aria ottimale.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzi il case MAKASHI MK50 di Enermax è disponibile all’acquisto al prezzo di 75,99 €, lo trovate a questo indirizzo.