Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W, l'alimentatore ibrido completamente modulare certificato 80 PLUS Platinum. Compatibile con i doppi standard Intel ATX 3.1 e ATX12VO, supporta picchi di potenza fino al 235% ed è dotato di modalità semi-fanless fino al 60% di carico. Include anche un codice per una GPU WireView gratuita. Ora disponibile a soli 169,64€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 212,34€.

ENERMAX PlatiGemini 1200W, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W è consigliato agli appassionati di hardware e ai professionisti che desiderano costruire o aggiornare un sistema ad alte prestazioni con un occhio al futuro. È ideale per chi utilizza schede grafiche di fascia alta, si dedica alla creazione di contenuti, alla realtà virtuale o all'intelligenza artificiale, e vuole un alimentatore versatile compatibile sia con le schede madri tradizionali a 24 pin che con le più moderne ATX12VO a 10 pin.

Con una certificazione 80 PLUS Platinum e un'efficienza fino al 94%, questo alimentatore soddisfa le esigenze di chi vuole ridurre i consumi energetici senza rinunciare alle prestazioni. La modalità semi-fanless fino al 60% di carico garantisce un funzionamento silenzioso, mentre la tecnologia DFR anti-polvere assicura maggiore longevità. A 169,64€ con uno sconto del 20%, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca affidabilità, efficienza e compatibilità con gli standard presenti e futuri.

L'ENERMAX PlatiGemini ATX 3.1 & ATX12VO 1200W è il primo alimentatore ibrido dual-standard al mondo, compatibile con schede madri a 24 pin e 10 pin. Offre efficienza 80 PLUS Platinum fino al 94%, supporto PCIe 5.1, picchi di potenza al 235% e funzione semi-fanless fino al 60% di carico.

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