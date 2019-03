Enermax Saberay ADV, RGB e USB Type C sul frontale

Arriva la versione Advanced del case Saberay di Enermax. L'azienda punta sull'RGB con strisce e ventole SquA, oltre che sull'USB 3.1 Gen2 Type C frontale.

Enermax ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo case mid-tower Saberay ADV (Advanced), disponibile in colorazione nera. Il Saberay ADV è un case ATX di dimensioni 478 x 223 x 566 mm che fa dell’estetica il suo punto di forza, disponendo di tre ventole SquA RGB e due strisce LED RGB addressable.

Le luci, nel caso non si volesse usare le funzionalità proposte dalle schede madre, possono essere sincronizzate dall’hub RGB integrato nel case. Non manca la copertura per l’alimentatore, utile per migliorare il cable management ed il flusso dell’aria.

Il pannello laterale presenta una maniglia con un perno per rendere più semplice l’apertura e la chiusura dello stesso. Parlando di flusso dell’aria è possibile inserire fino a nove ventole da 120 mm o fino a quattro radiatori contemporaneamente (di cui due in alto e sul pannello frontale fino a 360 mm, uno visibile dal pannello in vetro da 240 mm ed infine ancora uno dietro da 140 mm). Supporta inoltre dissipatori ad aria alti fino a 175 mm.

Sul pannello I/O frontale troviamo una porta USB 3.1 Gen2 Type C, una USB 3.0 e due USB 2.0, oltre a vari pulsanti per il controllo dei LED RGB e della velocità delle ventole. All’interno del case è possibile montare fino a 4 hard disk classici da 3,5″ e sei dischi da 2,5″ (due degli slot 3,5″ sono convertiti a 2,5″, quindi vi sono un totale di 8 spazi per dispositivi di archiviazione interni). È possibile inoltre montare, per chi ne avesse la necessità, anche un lettore DVD grazie all’alloggiamento presente sul pannello frontale da 5,25″.