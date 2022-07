Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo riferito le ultime presunte specifiche tecniche della prossima serie di schede grafiche GeForce RTX 40, bastate sull’architettura Ada Lovelace. Ricordiamo che, secondo gli ultimi rumor, NVIDIA dovrebbe lanciare prima la GeForce RTX 4090, per poi distribuire la GeForce RTX 4080 e GeForce RTX 4070.

Stando a quanto riportato dal noto insider kopite7kimi, la GeForce RTX 4090 sarebbe equipaggiata con AD102-300-A1, il chip più potente di NVIDIA la cui versione completa sarà disponibile soltanto nella variante “Ti”. La versione liscia sarà dotata di 16.384 CUDA core, con una frequenza di base di 2.235 MHz e di Boost di 2.520 MHz (fino a un massimo di oltre 2.750MHz). La scheda dovrebbe far uso di 24GB di VRAM GDDR6X con larghezza di banda di 21 Gb/s e interfaccia bus di 384-bit. Il TBP è stimato essere di 450W, mentre un connettore per l’alimentazione a 16 pin da 600W dovrebbe consentire di superare anche i 500W di potenza in versioni realizzate dai partner di terze parti.

Continue to update.

RTX 4090, AD102-300-A1, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, base 2235 boost 2520 actual max >2750;

RTX 4080, AD103-300-A1, 10240FP32, 256bit 21Gbps 16G GDDR6X, 420W,

RTX 4070, AD104-275-Kx(x is a number)-A1, 7168FP32, 160bit 18Gbps 10G GDDR6, 300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 4, 2022

La GeForce RTX 4080 sarà invece dotata di un processore grafico AD103-300-A1, con 80 SM abilitati che includono 10.240 CUDA core e 224 ROP, insieme a una cache L2 da 64 MB. La memoria continua ad utilizzare moduli da GDDR6X, ma scende a 16 GB con una velocità di 18 Gb/s e il bus a 256-bit. La scheda dovrebbe avere un TBP di 420W, un valore molto vicino al modello top di gamma, che consentirà probabilmente di spingere di più sulle frequenze.

La GeForce RTX 4070 dovrebbe utilizzare infine un chip AD104-275 con 56 SM, 7.168 CUDA core, 160 ROP e 48 MB di cache L2. La VRAM sarebbe GDDR6 da 10GB, con velocità di 18Gb/s e bus di 160-bit, mentre il TBP dovrebbe essere di 300W. Con queste specifiche, la GPU dovrebbe essere venduta a un prezzo quanto meno analogo a quello della 3070.

Attualmente, l’azienda californiana dovrebbe presentare la serie RTX 40 il prossimo settembre e ottobre. Dopo questi primi tre modelli, la GeForce RTX 4060 dovrebbe debuttare il prossimo anno in occasione del CES 2023.