Di notebook gaming di fascia alta ne abbiamo visti parecchi nel corso dei mesi, ma nessuno come questo. L’Erazer Beast X40 ha qualcosa di unico, che va oltre i componenti hardware di fascia altissima: un sistema di raffreddamento a liquido esterno, capace di far esprimere al massimo del loro potenziale processore e scheda video e superando i limiti dei sistemi di dissipazion ad aria “tradizionali”.

Con queste premesse, l’Erazer Beast X40 non può che essere un vero e proprio desktop replacement, che verrà usato la maggior parte delle volte alla scrivania con il raffreddamento a liquido collegato.

Design e caratteristiche

Esternamente il portatile è abbastanza classico: il logo Erazer è l’unica nota di colore in una scocca completamente nera, che purtroppo trattiene molto le ditate. Ai lati e sul retro trovano posto le ampie griglie di areazione per il raffreddamento.

La tastiera è completa di tastierino numerico ed è meccanica, con switch Cherry MX, mentre il touchpad è molto ampio e sfrutta buona parte dello spazio a disposizione. Sopra la tastiera trova posto lo schermo da 17 pollici QHD 240Hz con rapporto d’aspetto 16:10 e supporto al G-Sync; le cornici sono sottili e, nella parte superiore, è presente la webcam con supporto a Windows Hello.

Completissima la dotazione porte, che offre una USB tipo A e due jack da 3,5mm (uno per le cuffie, l’altro per il microfono) sul lato sinistro, altre due USB tipo A e un lettore di schede SD sul lato destro e una USB tipo C con Thunderbolt, uscita HDMI 2.1, porta Ethernet 2,5G e connettore d’alimentazione sul retro. Qui troviamo anche i due connettori a cui collegare il sistema di raffreddamento esterno.

La dotazione hardware è come detto di fascia altissima: a bordo dell’Erazer Beast X40 troviamo un processore Intel Core i9-13900HX, 24 core (8P + 16E) e 32 thread con una frequenza di picco di 5,4GHz, un PBP di 45 watt e un MTP di 157 watt, una scheda grafica RTX 4090 laptop da 175 watt, 32GB di RAM DDR5-4800, due SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB l’uno, una scheda di rete Intel AX201 Wi-Fi 6 e un controller Realtek LAN 2,5G.

Il sistema di raffreddamento esterno ha dimensioni abbastanza compatte ed è equipaggiato con un radiatore, una ventola di raffreddamento e ovviamente una pompa per far girare l’acqua nel circuito. Nella parte superiore c’è un tappo che serve a riempire e svuotare il serbatoio, così da poter eventualmente trasportare il tutto in sicurezza; sul retro sono presenti i connettori per i tubi e per l’alimentazione, mentre davanti troviamo il tasto di accensione.

Una volta riempito il serbatoio e collegati i tubi al PC (i connettori sono magnetici, quindi si collegano molto facilmente), basta aprire il Centro di Controllo Erazer, collegare il PC al radiatore tramite Bluetooth e il gioco è fatto: la pompa inizierà a far girare l’acqua raffreddando a liquido il notebook e da software si potranno monitorare velocità della pompa e della ventola, oltre a poter selezionare diversi profili di funzionamento, più o meno silenziosi.

Esperienza d’uso e benchmark

Abbiamo messo alla prova l’Erazer Beast X40 in diversi scenari, ma ci siamo concentrati principalmente sul gaming: visto l’hardware a disposizione, il portatile non ha particolari problemi nemmeno con software di montaggio video o fotoritocco, anche nel caso in cui si applichino effetti particolarmente impegnativi da gestire.

Se da un lato non abbiamo mai riscontrato particolari problemi in termini di prestazioni, dall’altro usare la tastiera presente sul notebook è stato tutt’altro che piacevole. Gli switch meccanici sono comodi ed efficaci nei giochi, ma nell’uso quotidiano e lavorativo sono pesanti, affaticano parecchio le dita e soprattutto fanno un rumore meccanico fastidioso, spiacevole da sentire; se siete appassionati di tastiere meccaniche personalizzate, qui siamo lontani dai “clack” e dai “Thoc” di quel mondo e molto più vicini al rumore della plastica contro il metallo. La tastiera funziona in maniera perfetta, nel senso che non perde mai un input e risponde sempre bene, ma il consiglio è di usarla solo in caso di necessità, ossia nei rari casi in cui capita di usare una macchina come questa in mobilità.

Il touchpad invece funziona bene e le sue dimensioni davvero generose aiutano parecchio sia nella navigazione che nell’uso delle gesture. Anche lo schermo è di buona qualità e permette di godere di giochi e contenuti in streaming in maniera soddisfacente.

Come detto ci siamo concentrati principalmente sul gaming, effettuando diversi test in Full HD e in Quad HD, anche con ray tracing attivo. Abbiamo eseguito qualche test anche con il raffreddamento ad aria e, sebbene nei benchmark i risultati siano simili, le differenze si notano nelle sessioni di gioco prolungate: il raffreddamento a liquido permette di mantenere le massime prestazioni più a lungo, con benefici non solo nel gaming, ma anche in carichi che richiedono tempo per essere completati, come il rendering video o il rendering 3D.

Come potete vedere dai grafici, la RTX 4090 non ha particolari problemi a gestire i giochi, anche in 1440p con ray tracing attivo. I test con raffreddamento ad aria eseguiti su Cyberpunk non evidenziano particolari cali prestazionali, ma il fatto che gli FPS non cambino poi molto, non significa che il raffreddamento a liquido sia inutile.

Con il radiatore collegato tutto è molto più silenzioso e le ventole non risultano rumorose e fastidiose come quelle di un classico PC da gaming. Il raffreddamento a liquido influisce anche su frequenze operative e temperature: come potete vedere dai dati registrati (che vi riportiamo qui sotto), il processore tende a sfruttare tutto il margine termico a disposizione, raggiungendo in entrambi i casi i 90°C, ma con frequenze fino a 1GHz più alte, mentre la scheda video oltre ad avere una frequenza media leggermente maggiore mantiene anche una temperatura di 15°C inferiore quando il radiatore è collegato.

Temperatura media Frequenza (massima / media) Raffreddamento a liquido CPU: 88°C

GPU: 65°C CPU: 5 GHz / 4,451 GHz

GPU: 2,4 GHz / 2,21 GHz Raffreddamento ad aria CPU: 88°C

GPU: 80°C CPU: 4,1 GHz / 3,482 GHz

GPU: 2,4 GHz / 2,135 GHz

Conclusioni

L’Erazer Beast X40 è un vero e proprio desktop replacement, che grazie al raffreddamento a liquido riesce a spremere al massimo il Core i9-13900HX e la RTX 4090 Laptop contenendo la rumorosità, ma sacrificando praticamente del tutto la portabilità.

Il notebook non è perfetto e alcuni elementi non ci hanno entusiasmato, uno su tutti la tastiera meccanica. Ma se cercate altissime prestazioni in una macchina più compatta e semplice da spostare di un normale PC fisso (difficile parlare di uso in mobilità con un sistema come questo, senza contare che si andrebbero a perdere tutti i benefici del raffreddamento a liquido), è difficile trovare di meglio sul mercato.

Erazer Beast X40 è disponibile a 4699 euro: non sono pochi, ma non è nemmeno una cifra che lo posiziona fuori mercato. Giusto per darvi un’idea degli altri dispositivi con RTX 4090 attualmente sul mercato, L’MSI Titan GT77HX ha un processore Core i9-13980HX, 64GB di RAM e uno schermo 4K Mini LED e costa 6099 euro, mentre l’ASUS ROG Strix Scar 17, con processore Ryzen 9 7945HX e specifiche simili a quelle di questo Erazer, si trova a 3999 euro.

Tirando le somme, se per qualsiasi motivo non potete acquistare un classico PC desktop e cercate un’alternativa top di gamma, prendete in seria considerazione questo Erazer Beast X40, specialmente se ciò che vi interessa di più sono le prestazioni pure.