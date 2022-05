Il 2022 si sta rivelando un anno da record per la cybersicurezza, come si evince dall’ultimo rapporto pubblicato da Verizon Business e intitolato 2022 Data Breach Investigations Report. Uno dei dati che salta subito all’occhio è che gli attacchi ransomware sono aumentati del 13%, più dei cinque anni precedenti messi insieme.

Questi dati sembrano contraddire quanto rilevato da un’altra ricerca, condotta da Corvus Insurance, tuttavia quest’ultima analizzava principalmente i danni economici e i ricatti effettivamente pagati, che hanno sì registrato un calo nel 2021 per via dei requisiti più stringenti delle compagnie assicuratrici nell’ambito della copertura da attacchi informatici.

Il ransomware è cresciuto del 13%, più dei 5 anni precedenti messi insieme (Verizon)

Quello che evidenzia, invece, la ricerca di Verizon, è la tendenza generale del fenomeno che, oltre a essere in forte crescita, denota un altro fattore importante: l’82% delle violazioni, infatti, parte da un fattore umano, ad esempio per effetto di attacchi social, errori e utilizzo improprio di dispositivi e sistemi. Tra le altre osservazioni dello studio, vale la pena sottolineare come il crimine organizzato resti il principale responsabile dei cyberattacchi, con una proporzione di ben 4 violazioni su 5 messe a segno da gruppi di cybercriminali ben organizzati.

A inasprire la situazione contribuisce sicuramente l’attuale situazione geopolitica, le cui tensioni contribuiscono a rendere più popolari, visibili e riconoscibili gli attacchi informatici condotti da operatori finanziati o comunque appoggiati da enti governativi, come ormai siamo abituati a constatare nell’ambito del conflitto russo-ucraino.

Tra i commenti del CEO e presidente di Verizon Hans Vestberg, sottolineiamo un passaggio molto importante, ovvero che oltre, a framework di sicurezza più efficaci, è di vitale importanza aumentare il focus sulla formazione al fine di garantire la sicurezza di aziende e clienti.

Proprio il fattore umano, infatti, è la chiave di questo ragionamento, considerate le statistiche presentate dallo studio: laddove le regole di base della sicurezza informatica sono sconosciute, è più facile che qualcuno cada vittima di tentativi di phishing o attacchi condotti tramite social media finalizzati a ottenere credenziali di accesso alla reti aziendali. In sostanza, un buon antivirus è solo il punto di partenza, occorre però formare e sensibilizzare i lavoratori affinché sappiano riconoscere i tentativi di frode informatica.

Per rispondere alla domanda del titolo: sì, occorre decisamente preoccuparsi, nel senso che è opportuno mettere in atto da subito tutte le contromisure adatte ad arginare il fenomeno, con la formazione sicuramente in una posizione privilegiata.