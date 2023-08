Non è sempre facile districarsi tra i vari modelli di schede video che producono le aziende, sono tante, si aggiornano in continuazione e soprattutto non vengono commercializzate tutte a livello globale. Un chiaro esempio giunge dalla Cina con la sua Radeon RX 580 2048SP, una declinazione esclusiva per il mercato locale che fatica a stare al passo con le migliori schede grafiche disponibili. Forse proprio a causa di questo dettaglio, un’azienda ha deciso di dare una nuova linfa vitale a questo modello che, come sappiamo, ha già cinque anni di vita sulle spalle.

Nonostante il nome del modello, Radeon RX 580 2048SP, possa sembrare promettente, in realtà si trattava essenzialmente di una Radeon RX 570 8GB rinominata con un clock boost moderatamente più alto. Una scheda di poca sostanza, almeno di primo acchito, che però ha registrato volumi interessanti in Cina, guadagnandosi l’apprezzamento dei produttori nonostante gli anni passati.

Ora, a distanza di anni, un’azienda cinese non direttamente collegata ad AMD, Kinology, ha reso ufficiale una nuova versione di Radeon RX 580 2048SP dotata di memorie 16GB di tipo GDDR5. A titolo di confronto, la versione standard della Radeon RX 580 2048SP è disponibile solo con configurazioni da 4 GB e 8 GB; la versione di Kinology offre il triplo o il doppio della memoria, a seconda della SKU. Tuttavia, nonostante la presenza di un quantitativo di memoria maggiore, Kinology ha optato per chip non particolarmente veloci da 6 Gbps con un larghezza di banda di 192 GB/s (7 Gbps e 224 GB/s nella versione originale).

Oltre all’aggiornamento della memoria, la Kinology Radeon RX 580 2048SP non ha subito altre modifiche. Continua a utilizzare Polaris 20 a 14 nm con 2048 shader clockati a 1.206 MHz, leggermente al di sotto del boost clock di riferimento di AMD a 1.284 MHz. In termini di prestazioni, la scheda dovrebbe posizionarsi nei dintorni della GeForce GTX 1060, una scheda di fascia media del 2016. Differenti anche i consumi, che passano dai precedenti 150 W di TDP agli attuali 170, forse proprio a causa dell’aggiunta di chip di nuovi chip di memoria.

Il prezzo della Kinology Radeon RX 580 2048SP è di $83 su JD.com, una richiesta ragionevole considerato il mercato attuale.